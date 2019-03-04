川普曾放狠話 庇護城市仍獲撥款

2019-03-04 15:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ╱綜合3日電



美國總統川普。 歐新社 分享 facebook

儘管川普政府揚言對不與聯邦合作打擊無證移民的「庇護城市」，不會給予執法補助，但18個月來，只有一個城市未獲補助，其餘地方都獲得撥款。

前司法部長塞辛斯( Jeff Sessions )2017年11月致函給29個地方當局，稱它們如果仍然繼續執行「庇護政策」，就不會獲得聯邦撥款。

然而司法部法發人表示，這29個從小到佛蒙特州伯靈頓(Burlington ) ，到大至洛杉磯的司法管轄區，只有俄勒岡明顯從2017年開始，未收到補助。

但佛蒙特官員周初表示，他們已獲通知，該州公共安全部廳將獲得被阻止發放的230萬元執法補助。其實佛蒙特不但未有參與任何阻止遣返無證移民的法律訴訟，相反依足司法部的指示，卻在補助方面受到阻撓。

佛蒙特州民主黨籍參議員李希（Patrick Leahy）對此宣稱為勝利，又說這筆資金主要用於禁毒工作。

李希在給美聯社的一封電郵說，「州和地方執法機構已經很緊張，扣留這些聯邦撥款，只會讓他們的工作變得更加困難。」他又指在與移民政策無關的糾紛中，司法部將這些資金作為條件，這是不可想像的。

去年夏天，美國市長會議( U.S. Conference of Mayors ) 代表其成員城市，就聯邦撥款被扣押問題，在伊利諾州向司法部提出訴訟。法院在去年 9月，暫時阻止司法部扣留資金的做法。市長會議當前的訴訟，要求將有關2017年撥款的裁決也適用於2018年的撥款。

長期以來，川普政府認為，與聯邦移民部不合作的地方當局，亦即庇護城市，對公共安全構成威脅。

塞辛斯在2018年1月的一份聲明中表示，會繼續敦促所有司法管轄區重新考慮庇護政策，又指保護聯邦移民部視為犯罪的外國人，是違反常識並破壞法治。

司法部發言人除證實28個司法管轄區已批准撥款，拒絕進一步置評。