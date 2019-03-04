美墨邊界留飲水給非法移民 4女遭判緩刑、罰款

2019-03-04 15:10 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



在亞利桑納州境內美墨邊界荒涼地帶留下裝有飲水的罐子、給偷渡入境非法移民飲用，因而遭到起訴的四名婦人，日前被聯邦法院法官判處15個月緩刑以及每人250元罰金。

這四名婦人涉嫌沒有申請車輛許可證、便擅自開車進入卡貝扎普利塔國家野生動物保護區(Cabeza Prieta National Wildlife Refuge)，今年1月遭到定罪。2017年8月，一名漁業及野生動務保護巡警(U.S. Fish and Wildlife)在保護區內攔下這群婦人，她們後來被以未申請保護區許可證、在保護區內任意丟棄物品等罪名起訴。

娜塔莉．霍夫曼(Natalie Hoffman)、歐娜．霍爾康姆(Oona Holcomb)、瑪德琳．休斯( Madeline Huse)、查奇拉．奧羅茲可-麥克可爾米克(Zaachila Orozco-McCormick)，都是「別再有死亡」(No More Deaths)團體的義工，這個組織成立宗旨在於拯救非法入境美國的偷渡客性命。

休斯在判決出爐後透過「別再有死亡」對媒體發表聲明指出，美國邊境地帶所出現的危機攸關生死，「歷史並不會支持站在錯誤一方的那些人；我們的政策一直逼著人們涉險踏入偏僻、危險的荒野地區」。

對於透過義工留下飲水在荒郊野外給偷渡入境的非法移民飲用，「別再有死亡」發表聲明指出：「我們雖然被判有罪，可是真正犯罪的是政府故意在美墨邊境祭出『用死亡當做嚇阻手段』的政策。」

「別再有死亡」指出，儘管因為從事人道工作而因此觸法，但這些工作將會持續進行下去，以解決美墨邊境的人道危機問題，「直到不再有任何死亡案件出現為止」。