美爾灣加大李高陽性侵案／警局呼籲更多受害者發聲

2019-03-04 15:05 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／爾灣市報導



現年20歲的爾灣加大（UCI）華裔留學生李高陽（Gaoyang Li，英文名Gary）被控性侵未成年少女被橙縣檢察官提起刑事訴訟。爾灣警局日前發布訊息，呼籲該案更多受害者勇敢站出來。該校學生會組織也在案發後發文呼籲受害者報案，不過沒幾天，該貼文已被刪除。

爾灣警局發言人Kim Mohr表示，洛杉磯國際機場警局於2月22日，在海關櫃檯前將急於逃回中國的李高陽逮捕。李高陽涉嫌透過交友軟件「探探」認識在爾灣附近的女孩子，並轉往微信平台，跟上鉤的被害者進一步交談，等待機會約出受害人，並脅迫她們和他發生口交的性行為，而有些受害者還是年僅15、16歲的未成年學生。

爾灣警局於2月6日在爾灣加大校園逮捕大一新生李高陽，但因當時警方還在持續蒐證，所以他很快地在2月8日晚被保釋，不過警方很快掌握到他打算潛逃出境的計畫，以致他在2月22日準備出逃時，被警方逮捕。目前被押羈在橙縣監獄，保釋金為100萬元。

案發後爾灣加大中國學生學者聯合會（UCI CSSA）曾以「勇於發聲：CSSA針對近期校內性侵時間回應」為文，副題為「正義永遠不會缺席，CSSA永遠是你們最堅強的後盾」，不過此文很快地被刪除，本報記者試圖聯絡爾灣加大中國學生學者聯合會相關人員，但截至發稿，未能得到回應。無獨有偶，此前在社交平台被北美留學生瘋狂轉載與本案相關的數篇貼文，也都被刪除，發文帳號僅留下「此帳號已自主註銷，內容無法查看」。

另外警方在調查過程中發現，李高陽案受害者可能不止一位，呼籲知情者發聲，可與探員Gavin Hudson聯絡，電話：949-724-7168，或發送郵件至ghudson@cityofirvine.org。警局表示，將會保護被害者的隱私和身份，同時會提供中文翻譯，因此舉報者不必擔心語言障礙。