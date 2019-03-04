美加州州長紐森提「縮水版」高鐵 錢還是不夠

2019-03-04 14:57 世界日報 編譯組／綜合報導



加州州長紐森（Gavin Newsom)堅稱他並未「放棄」加州高鐵興建計畫，但他提出的「縮水版」高鐵，與前任州長布朗面臨同樣的困境：沒有足夠的錢！

根據加州高速鐵路財務紀錄分析，紐森提出較短路程的加州高鐵列車計畫，其資金恐在完工前就會耗盡。由於加州最初興建從洛杉磯至舊金山的高鐵計畫耗費資金太多，紐森上月宣布支持較小規模的鐵路計畫，改為只建中央山谷（Central Valley）的一段，即由麥賽德（Merced）至貝克斯菲（Bakersfield）的171哩路線。

然該計畫仍面臨很多挑戰，包括調查加州高鐵局在中央山谷管理不當等。但最大的問題，仍是資金複雜與來源有限。根據高鐵局業務計畫和技術成本文件，若不出現新問題，包括結構、電線、車站、信號、維修設施和列車等成本，預估達160億元至180億元。

過去十年，高鐵局通過原始成本估算，將高鐵興建經費從原本330億元增加至少達770億元，其中環境審查和土地徵用費用大幅增加。去年11月，加州審計長Elaine Howle公布一份嚴厲的審計報告，認為高鐵局管理不善，導致數十億元費用增加。此外高鐵機構組織規劃不良、沒界定工作職責，內部存在士氣問題，員工對計畫絕望，壓力孳生。

聯邦鐵路管理署（Federal Railroad Administration）2月表示，將終止該計畫9億2900萬元經費時，加州高鐵破產的可能性增加。聯邦機構表示，高鐵局並沒有足夠進展，可在2022年在中央山谷完成119哩建設的最後期限。包括佛雷斯諾（Fresno）今年夏天須完工的工程截止日期，至今卻遠遠落後。

聯邦交通管理局發言人在一分聲明中指出，聯邦管理人員將在2019年3月5日前，根據交給鐵路管理署中總結的訊息，做出是否終止合作協議的最後決定。

高鐵局財務規劃文件中指出，貝克斯菲至麥賽德系統160億元至180億元成本中，兩個小城麥德拉（Madera）至Wasco的工程已花了107億元，從Wasco到貝克斯菲的建築成本約19億元，從麥德拉到麥賽德造價為22億元，鐵路電氣化價格則可能高達10億元或更多，取決於訂購數量。

高鐵局一些成本假設似乎很樂觀，相較加州火車（Caltrain）在灣區的50哩軌道通勤店車系統，即用了20億元造價，比加州高鐵局在中央山谷預估的成本，每哩高出六倍。不僅如此，各高鐵計畫每年支出都不穩定，不確定的收入也可能推高成本。

至2023年，高鐵資金為151億元，其中包括2008年批准的90億元債券中的68億元資金，與聯邦撥款25億元中的21億元。根據該州計畫，還可能從減碳排放銷售中獲得62億元。至2030年，高鐵局可能籌得更多經費，包括通膨影響。