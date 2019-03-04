美國主流報導綁架案 加深華人留學生負面印象

2019-03-04 14:17 世界日報 記者 世界日報 記者 李雪 ／洛杉磯報導



兩名中國公民在南加州綁架曾是中國到美國的留學生廖若晨，並勒索鉅款，之後撕票埋屍荒漠案，近期浮出水面。該案和前些年翟雲瑤等三名洛杉磯中國留學生綁架案一樣，引起美國主流社區的媒體大幅報導，更加深其他族裔對華裔留學生的一些不好印象。

聯調局為該案曾舉行記者會，近日包括洛杉磯時報、KTLA電視台等主流英文媒體，都大幅報導該案的進展。

「橙縣紀事報」對該事件的細節報導文章後面，有多個美國網友留言。有網友指出，中國人比西語裔和墨西哥人更具有威脅，他們獲取美國資產，增加美國人的生活成本，占用公立學校的教育資源，「還生了一大堆定錨嬰兒」（Anchor Babies）。此外，中國幫派也一點兒不比墨西哥幫派弱，同樣進口冰毒和海洛因，而且「可不是墨西哥人炒高房價和租金的」。

有網友憤怒表示：「總統終於重視這些從中國來的非法危險分子，來美生子將會被停止，所有的中國留學生必須回家，所有中國政府出資的教育項目必須關閉，中國是我們最大的威脅」。也有網友簡單留言表示「修牆」。還有人表示，綁匪說廖若晨害他變窮且離婚，「亞裔女孩都很物質的，她們才不會和失敗者有關係，沒有錢就沒有愛」。