美紐約新科公益維護人威廉姆斯 反對廢SHSAT

2019-03-04 14:10 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ／紐約報導



在日前特殊選舉中獲勝成為新任公益維護人的威廉姆斯(Jumaane Williams)，在教育方面的發聲雖不如他在其他領域的政見呼聲高，但從他宣布參選公益維護人以來的公開發言、辯論活動上可明確看出，他反對廢除特殊高中入學測驗(SHSAT)，並致力於紐約公校獲取充足經費，推動校園多元化。

威廉姆斯擔任市議員近十年來，一直站在反對警察暴力、司法改革和爭取可負擔住房的最前沿，此次勝選後他表示，其辦公室會繼續將可負擔住房、刑事司法改革、地鐵等議題作為工作重點。

在教育方面，威廉姆斯在選舉前與華文媒體舉行的會議上，不認可市長以多元化為由而提出廢除特殊高中入學測驗的改革提案，作為布碌崙科技高中的畢業生，他強調他就是通過這一考試才能進入這所優秀的特殊高中，這一考試改變了他的人生；他主張紐約公校的多元化，認為增設資優班(Gifted and Talented Program)是改善現狀的方法之一。

威廉姆斯說，紐約市應該改革的是資源分配不均的教育系統，從州長到州內各級領導者，都應該停止在教育問題上的政治作秀，切實理解紐約州、市的首要任務就是保證孩子為未來做好充分的準備，這也就意味著聯邦、州和地方政府要確保為孩童提供充足的資源。

他還表示，目前紐約市公校種族隔離嚴重的一個重要導致因素就是房屋的種族隔離問題，住房問題是重中之重，住房問題的解決能推動教育公平；他希望與學區教育理事會(Community Education Council)和教育局成員，共同實施相關政策推動多元化，與教育界倡導者提出政策建議、並力爭在州府獲得通過，保證教育領域獲得充足資金。