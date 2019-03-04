美民代布魯克林集會 反仇恨犯罪

2019-03-04 14:04 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ／紐約報導



近期布碌崙(布魯克林)出現各種種族歧視案件，並涉及仇恨犯罪，多位民選官員3日在布魯克林南區舉行集會，要求大家團結一致，共同抵抗仇恨犯罪。

布魯克林近期發生多起種族歧視案件，除了華人為受害者的羊頭灣的鐵錘兇殺案外，過去一個月內，布魯克林布萊頓海灘(Brighton Beach)和皇后區雷哥公園(Rego Park)130小學，先後發現納粹標誌；此外，紐約市2018年的仇恨犯罪數量與2017年相比上漲了22%，讓不少人對於越來越明顯的種族分化十分擔憂。

國會眾議員克拉克(Yvette Clarke)、維樂貴絲(Nydia Velazquez)、紐約州眾議員奧迪茲(Felix Ortiz)、市議員康德全(Chaim Deutch)、布魯克林地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)等多位民選官員，於當日聚集在詹姆斯麥迪孫高中(James Madison High School)內，與當地大量青少年在一起集會示威，向種族歧視、仇恨犯罪堅決說不。

康德全表示，不久前在羊頭灣海港城自助餐廳發生的錘殺案，導致潘子密、潘富暉以及伍燦強死亡，「兇手兇殘地莫名用鐵錘奪走三人的性命，雖然大家都用兇殺案來形容該案，但是我稱這是反亞裔的仇恨犯罪，因為死者被襲擊的唯一原因為他們是亞裔」。

蔣莎樂則表示，他一直在問自己為什麼仇恨犯罪不斷在重複，他認為除了加強執法外，解決仇恨犯罪的最根本是要教育好下一代；他說：「我們一定要團結一致，向仇恨犯罪說不，讓慘劇遠離我們的社區。」