積雪估達10吋 美紐約市公校4日停課

2019-03-04 13:34 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ／紐約報導



暴風雪於3日晚間至今(4)日(周一)清晨襲擊紐約，市長白思豪(Bill de Blasio)3日晚在布碌崙(布魯克林)召開記者會，表示這波暴風雪將會是全年最大、最急的一場，公校及所有學校活動今日都取消，換邊停車今日、明(5)日(周二)和6日(周三)將暫停，建議民眾若沒必要最好避免出行。

白思豪在記者會上表示，該場暴風雪從3日晚開始下，預計每小時會下雪一至兩吋，積雪恐達六至十吋；由於這場大雪下至今日清晨，也將對上班尖峰時間帶來影響。

白思豪說，大雪將為紐約市交通帶來挑戰，若民眾沒必要，最好待在家、減少出行；若要出門，也建議搭乘大眾交通運輸系統，「有愈少人在路上，市清潔局(Department of Sanitation)就能愈快排除狀況」。

為因應這場暴風雪，相關單位派出695台灑鹽車在全市五大區灑鹽，避免路面濕滑導致意外發生；白思豪表示，由於今日氣溫偏低，道路也可能出現結冰情況，呼籲民眾小心。

市府也宣布，今日公校將停止上課一天，課後班及所有學校活動都將取消，明日恢復一切學校活動；換邊停車今日至6日將暫停，但路邊停車表仍正常收費；相關單位將持續在Notify NYC網站更新消息，民眾可點擊https://www1.nyc.gov/或https://on.nyc.gov/2C2TrGS查詢最新消息，也可撥打熱線311詢問。

民眾若有任何緊急狀況，請撥打311或911求助，白思豪強調，民眾發現家中沒有暖氣或熱水應立即撥打311回報，市府至今日早8時前也發布緊急警報(Code Blue Alert)，「在天冷情況下應關心自己身邊的人或鄰居，如果有生命危險要馬上打911求助」。