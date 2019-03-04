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桑德斯出局？ 民調顯示美國人不想要社會主義或75歲以上老總統

2019-03-04 09:33聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

佛州聯邦參議員、民主黨參選人桑德斯已高齡77歲。路透
佛州聯邦參議員、民主黨參選人桑德斯已高齡77歲。路透
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美國國家廣播公司（NBC）和華爾街日報（WSJ）3 日公布民調顯示，美國人不想要一位社會主義或年齡超過75歲的總統。美國總統川普為72歲，被貼上社會主義標籤的民主黨參選人桑德斯（Bernie Sanders）高齡77歲，另一位可能參選人、前副總統拜登（Joe Biden）則為76歲。

調查也顯示，川普1月支持率從43%上升至46%，並得到88% 共和黨人支持。只有37%共和黨初期選民表示，希望看到另一位共和黨籍候選人在2020年挑戰川普; 59%民眾則表示，他們反對這點。

根據調查，僅25%的受訪者將「社會主義」列為總統候選人的理想特徵; 只有37%受訪者認為，理想總統的年齡應該「超過75歲以上」。此外，有更多選民也接受同性戀或40歲以下的候選人。

該調查是在民主黨有機會在2020年總統大選接替川普的大勢下進行。調查顯示，針對2020總統大選，41%選民肯定或可能投給川普，而48%選民則會投給民主黨候選人。

由民主黨提名的76歲前副總統拜登仍未決定是否參選2020總統大選，; 而77歲的佛州聯邦參議員桑德斯已宣布，將再度出馬選總統。

參與調查的共和黨籍民調專家麥金塔夫（Bill Mclnturff）表示，「我們得到民主黨初期選民的早期暗號，他們正尋求更大的變革及在政策上同意他們的人」。

隨著選期將近，身在白宮、國會和媒體的共和黨人已將「社會主義」作為一個主要攻擊點， 獲民主黨人支持的「綠色新政」、全美單一健保體系，及民主黨其他優先事項，被外界質疑為極度擴大政府在美國社會中的角色。

麥金塔夫指出，儘管只有少數選民表示他們將在2020大選投給川普，但共和黨籍候選人能在美國人對經濟樂觀的看法中獲得慰藉。接受調查的大多數選民表示，他們認為明年經濟不會陷入衰退。

他說，「只要這些經濟數字持續，就會讓現任總統保持競爭優勢」。

這項民調在2月24日至27日針對900名美國成年人進行調查，誤差範圍為正負3.3個百分點。

另一位可能參選人、前副總統拜登（Joe Biden）則為76歲。
另一位可能參選人、前副總統拜登（Joe Biden）則為76歲。
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