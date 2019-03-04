親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
印巴衝突難緩解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普：加州州長讚我是好總統

2019-03-04 03:55世界日報 編譯組╱灣區2日電

美國總統川普2日出席「2019年保守派政治行動大會」(CPAC)，他向大會聽眾說，加州州長紐森是好人，紐森日前打電話給他，說他是一名好總統。

加州州長紐森（前）參加活動時留影。 美聯社
加州州長紐森（前）參加活動時留影。 美聯社
分享

「他大約四周前打電話給我，他對我說：『我只想告訴您，您是一位很好的總統，您是我遇到的最聰明的人之一。他甚至說他愛我。』這都是他的原話，我沒有騙你。」

川普解釋說，紐森是要向他要錢，為了加州野火的災款。川普笑著對觀眾說：「他是這樣說的，至於他是否會公開承認說過這樣的話，我懷疑，他不會。」

「之後，紐森說了要錢的事，對我來說，那沒有問題；我們有很好的對話，我喜歡他。」

川普說，紐森是好人，但電話中的對話，與他們在推文上的互動就很不相同。「當我們面對面時，他很友善，但是當我們以推文互動時，他就不怎麼友善了；政客都這樣，對著你是一副面孔，一兩天之後，在記者會上，他們就會變臉，說你不知怎麼搞的。」

川普和紐森過去交過多次手，包括在移民問題上互相駁火，也包括最近在加州高鐵的互咬，川普還說即然紐森要停建加州高鐵，他應該把35億元聯邦撥款退還給政府。

在去年的加州州長選舉中，兩人曾發生罵戰，紐森稱川普是種族歧視者；當川普將一些非洲國家稱為屎坑國(shithole countries)時，紐森更呼籲川普辭職。川普則說紐森是個小丑，要開放邊境，將500萬非法移民引入加州。

川普高鐵移民非洲

相關新聞

女神卡卡曾是這裡的服務生…房租壓垮了紐約傳奇酒吧

2019-03-03 23:40

議員群起逐鹿、州長探路問鼎 民主黨選局混沌

2019-03-03 17:23

支持川普 卻不支持緊急狀態共和黨議員兩難中掙扎

2019-03-03 17:23

「他是美國史上最危險總統」桑德斯誓言擊敗川普

2019-03-03 17:22

保守派也公認 白登是川普最強勁敵

2019-03-03 17:19

「民主黨有病」川普煽動川粉對付「齷齪」敵人

2019-03-03 17:18

因零容忍政策骨肉分離 非法移民返美要家庭團圓

2019-03-03 16:12

敢於挑戰執法不公 舊金山公辯律師長賀大器一生傳奇

2019-03-03 16:04

川普吐兩小時苦水 2020年大選焦點已現端倪

2019-03-03 15:45

「屋漏」偏逢連夜雨 華人頭疼

2019-03-03 14:33

消防栓前停車 下場是破窗接管

2019-03-03 14:32

連續風暴來襲 一華女路滑翻車

2019-03-03 14:31

暴風雨毀損 棕櫚泉纜車關至3月底

2019-03-03 14:31

冷鋒來襲 中西部再迎零下酷寒

2019-03-03 13:15

抱國旗、罵對手 川普脫稿自嗨

2019-03-03 13:14

放眼白宮 桑德斯：川普為美現代史上最危險總統

2019-03-03 10:13
看更多

熱門文章

是否用F-16戰機擊落印度戰機？美國要巴基斯坦說明

2019-03-03 19:14

鄰座肥臀溢出卡位！他討一半機票錢補償 網友轟混帳

2019-03-03 11:47

印度對付巴基斯坦很吃力 因為中共助拳

2019-03-03 19:24

史上最慘異鄉人！無辜被打被恐嚇 不准念書無處可住...

2019-03-03 09:00

消防栓前停車 下場是破窗接管

2019-03-03 14:32

極度乾燥老闆 捲入換妻三角戀

2019-03-03 18:18

推銷美國氯洗雞、賀爾蒙牛！美駐英大使遭英砲轟

2019-03-03 10:37

不只核武意見想左 越南主廚爆料川金這點也不同

2019-03-03 18:14

川普抱怨美元太強了 再批聯準會主席鮑爾

2019-03-03 09:37

過完年該甩肉 日本女性近來流行減肥法全靠它

2019-03-03 06:45

看了都想休長假！日推出滿滿假日行事曆引起話題

2019-03-03 14:33

川普吐兩小時苦水 2020年大選焦點已現端倪

2019-03-03 15:45

星期人物／他一講話印度就緊張 把印巴推向戰火邊緣

2019-03-03 17:44

榛果可可醬全球最大廠 暫時關閉

2019-03-03 20:32

《觀察站》中美貿易戰雖不到冷戰 恐持續悶燒

2019-03-03 16:34

特斯拉將推「全自動駕駛」選配 專家轟誤導消費者

2019-03-03 17:14

印巴夾擊的喀什米爾：2隻大象吵架 我們永遠是那被踩的草

2019-03-03 16:58

決戰！ 敘利亞軍事同盟逼近伊斯蘭國最後據點

2019-03-03 20:59

女神卡卡曾是這裡的服務生…房租壓垮了紐約傳奇酒吧

2019-03-03 23:40

歐洲衛星大發現 火星有水活動痕跡

2019-03-03 19:04

飛龍二號太空艙 成功對接國際太空站

2019-03-03 22:50

「蒜香少女」的家鄉垃圾山火燎原 燒出南韓的垃圾危機

2019-03-03 15:47

放眼白宮 桑德斯：川普為美現代史上最危險總統

2019-03-03 10:13

英國19歲聖戰新娘荷蘭籍丈夫 想和妻兒返國生活

2019-03-03 23:13

搭上綠色浪潮 全球百家金融業者不投資煤炭了

2019-03-03 09:07

韓媒：金正恩專列可能直接回平壤 不經北京

2019-03-03 17:26

改善與北韓關係 美韓宣布終止大規模聯合軍演

2019-03-03 09:14

川金二會無功 中國滿意、南韓失望

2019-03-03 17:11

川金二會破局內幕 高估彼此交情

2019-03-03 23:48

影／惡狗狂咬男童 善心女路過肉身退雙犬

2019-03-03 17:20

「屋漏」偏逢連夜雨 華人頭疼

2019-03-03 14:33

川金二會失敗收場？波頓：川普護美國利益 應視為成功

2019-03-03 22:28

珠寶界吹起道德風 蛋白石成新寵

2019-03-03 08:59

美中搶當5G龍頭 矽谷進退維谷

2019-03-03 17:16

引渡孟晚舟／北京祭新報復戰？中加關係雪上加霜

2019-03-03 17:12

鯊魚沒那麼愛咬人 風險僅百萬分之5

2019-03-03 14:28

美、中、韓、歐短兵相接…5G大競逐：螺旋式上升？圍堵式破壞？

2019-03-03 17:14

韓媒：金正恩專列可能不經北京 最短路線返北韓

2019-03-04 01:47

不願受制俄國 SpaceX載人太空梭測試

2019-03-03 14:34

停止大規模軍演！韓美小型軍演4-12日登場

2019-03-03 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top