川普：加州州長讚我是好總統

2019-03-04 03:55 世界日報 編譯組╱灣區2日電



美國總統川普2日出席「2019年保守派政治行動大會」(CPAC)，他向大會聽眾說，加州州長紐森是好人，紐森日前打電話給他，說他是一名好總統。

加州州長紐森（前）參加活動時留影。 美聯社 分享 facebook

「他大約四周前打電話給我，他對我說：『我只想告訴您，您是一位很好的總統，您是我遇到的最聰明的人之一。他甚至說他愛我。』這都是他的原話，我沒有騙你。」

川普解釋說，紐森是要向他要錢，為了加州野火的災款。川普笑著對觀眾說：「他是這樣說的，至於他是否會公開承認說過這樣的話，我懷疑，他不會。」

「之後，紐森說了要錢的事，對我來說，那沒有問題；我們有很好的對話，我喜歡他。」

川普說，紐森是好人，但電話中的對話，與他們在推文上的互動就很不相同。「當我們面對面時，他很友善，但是當我們以推文互動時，他就不怎麼友善了；政客都這樣，對著你是一副面孔，一兩天之後，在記者會上，他們就會變臉，說你不知怎麼搞的。」

川普和紐森過去交過多次手，包括在移民問題上互相駁火，也包括最近在加州高鐵的互咬，川普還說即然紐森要停建加州高鐵，他應該把35億元聯邦撥款退還給政府。

在去年的加州州長選舉中，兩人曾發生罵戰，紐森稱川普是種族歧視者；當川普將一些非洲國家稱為屎坑國(shithole countries)時，紐森更呼籲川普辭職。川普則說紐森是個小丑，要開放邊境，將500萬非法移民引入加州。