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議員群起逐鹿、州長探路問鼎 民主黨選局混沌

2019-03-03 17:23世界日報 編譯黃秀媛／綜合2日電

民主黨2020年總統參選陣容初期由六名參議員引領風騷，華盛頓州的英斯利1日成為第一個加入角逐的州長，其他州長也在謀定而後動，使民主黨選戰進入新的階段。

前科羅拉多州長希肯魯伯(John Hickenlooper)、蒙大拿州長布洛克(Steve Bullock)、前維吉尼亞州長麥考利夫 (Terry McAuliffe)都在考慮參選。

他們大多引用從小羅斯福、雷根到柯林頓和小布希的論點，宣稱擔任州長使他們擁有執行政策的實務經驗，不像那些只會虛張聲勢、妄自尊大的國會議員。

但是，在川普總統時期，州長處境不太有利；華府每天上演的荒誕劇碼吸引選民注意，使參選總統的參議員得以搶占媒體焦點。

前新墨西哥州長李察遜(Bill Richardson)即感歎現在州長不像以前那麼重要。李察遜2008年曾參選總統，卻眼看著新科參議員歐巴馬贏得民主黨提名和大選；八年後，從未擔任公職，比歐巴馬參政資歷更淺的川普獲共和黨提名，風光入主白宮。

現在有意問鼎的州長面對更多挑戰：他們都是中年以上白人男性，而民主黨基本盤卻由女性、非白人和年輕選民主導，未必買傳統政客的帳。

一個民主黨人說，情勢正由民心向背推動，看誰能激發熱情，爭取到群眾。

「美聯社」報導，英斯利就企圖利用氣候變遷政綱脫穎而出；希肯魯伯強調他在科羅拉多這個兩黨勢均力敵的州團結分裂的選民，落實各種計畫的政績；布洛克和麥考利夫也將宣揚他們面對共和黨控制州議會，卻仍達成的各種成就。

參選的參議員則對他們缺乏實務經驗，管理能力未經考驗的說法，以及參院光說不練的名聲很敏感。

賀錦麗強調她當過加州檢察長和地方檢察官，布克大談他當過紐瓦克市長，連進入國會將近30年的桑德斯都提到他當過柏林頓市長。

行政和立法經驗之爭可能成為這次選戰的一個因素，社群媒體推波助瀾的威力也不容小覷；在川普粉碎各種預測主宰白宮的時代，沒有人敢斷言情況會如何演變。

民主黨川普共和黨
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