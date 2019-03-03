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支持川普 卻不支持緊急狀態共和黨議員兩難中掙扎

2019-03-03 17:23世界日報 編譯陳韻涵／綜合2日電

隨著國會參院針對推翻川普宣布國家緊急狀態議案投票日逼近，共和黨參議員極力尋求支持川普的築牆邊境政策，但不同意他透過宣布國家緊急狀態取得經費的方法。

眾院上月26日通過推翻川普宣布國家緊急狀態的決議，但表決結果未達可避免川普否決的三分之二多數；此案已交參院表決。

參議員深諳他們的決定將締造歷史：國會首次否決終止國家緊急狀態；就算川普如預期動用否決權，仍將創下白宮繞過國會獲取經費的例子。

這也是議員之前極力說服川普不要宣布國家緊急狀態，而今日落入準備投票卻註定失敗處境的原因。

司法委員會共和黨籍主席葛拉斯里(Chuck Grassley，愛阿華州)說：「人們陷入邊境安全需求，同意總統試圖做的事，但不認可他做事的方法。」

共和黨參議員無法取得推翻川普國家緊急狀態的票數，許多支持築牆的參議員也不想投否決票，特別是那些面臨2020年連任選戰的參選人更不想得罪川普的支持者，但他們仍想與透過國家緊急狀態築牆的川普保持距離。

猶他州共和黨國會參議員麥克李(Mike Lee)在午餐會議中提出審視1976年「國家緊急法」(National Emergencies Act)的方式，為川普的行動鋪路。

田納西州的共和黨國會參議員亞歷山大(Lamar Alexander)正研擬一項計畫，建議川普撤除聲明，並將現有資金重新分配於興築邊牆，而非透過緊急狀態獲取更多經費。

參院多數黨黨鞭孔寧(John Cornyn，德州)說：「這將是一記警鐘，國會過去幾年來如此願意將我們的職權交給總統，若有所改變，我也不會感到意外。」

葛拉斯里則說：「每個人都在譴責總統，總統不該受到任何指責，國會將此權力交給他，我們得訴諸立法機構，但我們可能做得太多了。」

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