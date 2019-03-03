「他是美國史上最危險總統」桑德斯誓言擊敗川普

2019-03-03 17:22 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders ）2日重回出生地紐約市布魯克林區(布碌崙)，發表他二度參選總統的首次集會演說，誓言擊敗「美國現代史上最危險的總統」川普。

桑德斯上個月宣布角逐總統，2日在母校紐約布魯克林學院發表演說時信心洋溢，他認為自己將在2020年民主黨總統候選人提名中擊敗眾多對手，因為他的許多自由派平民主義政見被認為是民主黨主流政策。

桑德斯告訴台下數以千計的支持者，「我們不僅即將贏得民主黨總統提名，還會擊敗川普，他是現代美國歷史上最危險的總統。」「在你們的幫助下，我們將改變這個國家，最終建立一個不僅是為百分之一的人，而是為所有人服務的政府。」

桑德斯承諾，他的競選活動會「大聲而明確地指出政府基本原則不會是貪婪、仇恨和謊言。」

桑德斯在布魯克林學院述自己身為猶太移民工人階級之子在窮困中長大的故事；「我父親沒有給我幾百萬元蓋摩天大樓、賭場和鄉村俱樂部，我也不是來自一個自三歲起每年拿到20萬元零用錢的家庭。」

桑德斯的2020年核心競選主張是：「全民健保」（Medicare for All），每小時最低工資15元和氣候變化。過去這些主張曾被較溫和的民主黨人認為過於激進，但在桑德斯與其他接受這樣論點的人士共同抗爭後，現已被廣泛接受。

11月期中選舉後，桑德斯於1991年共同創立的國會進步核心小組（Congressional Progressive Caucus）獲得前所未見的大力支持；包括參議員賀錦麗（Kamala Harris），布克（Cory Booker）、伊莉莎沙．華倫（Elizabeth Warren）和陸天娜（Kirsten Gillibrand）等所有角逐2020年總統候選人，都為他2017年提出的全民健保案背書。

另一位宣布參選的民主黨人前德州聖安東尼奧市長卡斯楚(Julian Castro)支持陸天娜提出的全民幼兒教育。華倫、布克和賀錦麗都宣布支持綠色新政（Green New Deal），這是一個因應氣候變化的平台，3月由民主黨新秀國會議員歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）提出。

桑德斯3日將前往阿拉巴馬州塞爾瑪鎮（Selma）參加1965年「血腥星期天」衝突周年紀念活動，並訪問芝加哥，他在那裡大學畢業並積極參與民權活動。