保守派也公認 白登是川普最強勁敵

2019-03-03 17:19 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合2日電



共和黨年度「保守派政治行動大會」(CPAC)本周末在華府近郊登場，支持者有信心美國總統川普會在2020年連任成功，但公認前副總統白登(Joe Biden)是最大威脅；川普2日在會上自信滿滿地表示，此次得票將會超過2016年表現。

川普2日出席在華府近郊蓋洛德國家度假會議中心(Gaylord National Resort and Convention Center)舉行的這項大會並發表演講；他一現身，支持者便高呼「美國、美國、美國」；川普感謝保守派舉辦這場盛事，說道「我們的行動和國家的未來沒有極限。」

他回顧2016年，稱自己「可能更像保守派而非共和黨人」，只是人們不了解。

川普左嘲民主黨對抗氣候變遷的政策，右批眾院民主黨議員有意擴大調查，自稱他將在2020年大選中會贏得比上次選舉漂亮。

川普的支持率約40%，但流失獨立選民的支持，而民主黨眾議員則將調查川普的政策、商業往來和個人醜聞。

CPAC草根活躍人士普遍認為川普將成功連任，但公認「白登是強勁對手」；與會者葛雷格(Greg)說：「白登可能以成熟領袖之姿挑戰川普。」

川普政府前官員說，民主黨可能讓白登與已宣布參選的加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)聯手，結合經驗、多元藍領吸引力和兩人的魅力，這對共和黨來說非常危險。

白登2016年因喪子之痛未平復而放棄參選，但此次受到親友鼓勵參選，並會晤民主黨主要金主；外界及黨內人士普遍認為，白登幾乎肯定會投身選戰。