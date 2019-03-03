「民主黨有病」川普煽動川粉對付「齷齪」敵人

2019-03-03 17:18 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合2日電



本周在國內外政治舞台雙雙受挫的美國總統川普，2日出席在華府近郊舉行的「保守派政治行動大會」(CPAC)，滔滔不絕地向保守派群眾發表兩個多小時充滿自誇和牢騷的尖銳演說，把民主黨斥為「社會主義惡夢」，鼓勵支持者積極對付「病態、瘋狂和齷齪」的敵人，贏得聽眾熱烈歡呼和掌聲。

川普出場時即擁抱舞台上的美國國旗，演講時更慷慨激昂的痛批控制眾院的民主黨人，宣稱他將以比2016年更大的差距當選連任，譏嘲那些可能的挑戰對手，並重彈老調，抱怨他做了很多事，卻沒有得到應有的功勞。

他抱怨政治對手「企圖用牛糞把我打死」，把自由派民主黨斥為令人毛骨悚然的社會主義者，並把他們提出的「綠色新政」批得一文不值。

他嘲諷說：「無論是綠色新政(New Green Deal)或不管人們如何稱呼它，我都鼓勵；這是他們必須宣傳、努力的，沒有計畫和能源，當風停止吹就沒電。」

他每照稿宣讀一段，就即興大談自己的政策和為人，並得意的宣稱「我就是這樣當選的，脫稿演出」。群眾對此報以熱烈歡呼。

他津津樂道2016年的勝利和他的造勢活動吸引的龐大群眾，指出當時幾乎沒有人認為他能當選。他說：「我覺得我們2020年成績會更好，我們會看到很久以來沒有見過的數字。」群眾興奮的齊聲高呼「USA，USA，USA」。

川普宣稱，他正扭轉以前的總統「幾十來的錯誤和背叛」。他說：「我們國家和我們代表的一切遭到嚴重背叛，那是犧牲我們的利益便宜其他國家的失敗統治階級做的。那不是美國優先，在許多情況下是美國最後。」

他指責眾院民主黨人因通俄門調查毫無所獲，又想用別的名目找他的麻煩，企圖調查他的財務、生意往來等等，宣稱「這些人有病」。

他也宣稱白宮將發布新的行政命令，根據大學院校是否支持「言論自由」給予聯邦研究經費。這似乎是針對一些大學被指有意遏制右翼觀點，以及一名保守派行動份子上周在柏克萊加州大學遭到肢體攻擊。

他說：「他們如果想要我們的錢，就必須讓年輕人和老年人自由發言。」聯邦每年分配260億元以上研究經費給大學院校。

川普2月底在越南河內與北韓領導人金正恩，針對北韓非核化議題舉行第二場峰會，結果峰會未達協議提前結束，川普空手而歸。參加CPAC會議是他返國後首度公開露面。

白宮也因川普的前私人律師柯恩(Michael Cohen)於峰會期間赴國會爆炸性作證而痛苦難堪，柯恩於作證時指控川普是騙子、罪犯和種族歧視者。