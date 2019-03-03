冷鋒來襲 中西部再迎零下酷寒

2019-03-03 13:15 世界日報 綜合報導



冷鋒來襲 春天遲到 分享 facebook 期盼春天已久的中西部民眾要失望了，國家氣象局表示，受到新一波冷鋒來襲影響，包括伊利諾州、明尼蘇達州、密西根州等中西部地區，從3日開始到5日，氣溫都將降到個位數，其中大芝加哥4日晚間更可能掉到華氏零度以下，明州雙子城3日晚間最低溫，更將跌到零下10度。

明州今年冬天天氣寒冷且雪量打破紀錄，國家氣象局表示，明州人要盼到無雪天氣「還有得等」，目前預測7、8日將有另一波降雪；氣象局表示，2日雙子城最高溫約20度，3日最高將跌到3度，冷風效應下的體感溫度為零下25度，預測3日晚間溫度僅有零下10度。

3日及4日的低溫，有望寫下當地歷史新紀錄，雙子城史上3月3日的低溫為零下13度；3月4日的低溫紀錄，則為零下22度。

芝加哥地區也好不到哪裡去，氣象局表示，2日芝加哥最高溫約為30度，但下午開始會一路降溫到10多度，3日最高溫大概在20度，接著氣溫會持續下降，到4日晚間掉到零度左右，上次芝城3月4日的低溫紀錄，是由1873年的零下12度保持。

大芝加哥地區以往早春三月同期平均溫度為41度，最低溫約在24度上下。

密西根州底特律地區3、4日最高溫約18、19度，最低溫則分別會降到5度、9度；國家氣象局氣象專家曼尼恩(Alex Manion)說，底城以往三月初的平均氣溫在35度到45度間，今年明顯比往年低了1、20度。

曼尼恩表示，預測三月份的前半個月，溫度都會低於往年均溫，大概要到3月中旬以後，氣候才會回暖。