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和老外戀愛 華裔女分享訣竅

2019-03-02 17:20世界日報 記者劉先進╱屋崙報導

蘭鳳琴（左）和義大利籍男友萊歐（右）。 記者劉先進╱攝影
蘭鳳琴（左）和義大利籍男友萊歐（右）。 記者劉先進╱攝影
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東灣利佛摩餐廳東主蘭鳳琴（Tina Lan）1日說，情人節雖然過去半個月了，但和義大利籍男友萊歐（Aurelio Lioi）的浪漫瞬間卻回味至今。

蘭鳳琴此前經歷過兩段不成功的婚姻。萊歐常去她餐廳吃飯，兩人一來二去就認識了。萊歐以前感情歷史浪漫，前妻是鋼琴音樂家，比他大20多歲，他不畏年齡差距，狂追不捨，兩人最終走在一起。2015年妻子去世，男友情緒很低落。她從大陸回來得知此事，細心安慰，兩人感情升溫。

2015年5月，萊歐邀請她一起去墨西哥坎昆旅遊，但不願意透露具體地點。到了目的地，才發現驚喜如此的大，住的酒店面朝大海，風景宜人，海水有多種顏色，淺藍、深藍不一，色彩絢麗，令人心曠神怡。蘭鳳琴住在美國多年，從未正經的旅遊過，這是頭一回。兩人對著大海情定終生。

一起快四年了，萊歐常給她製造驚喜。他會像變戲法一樣拿出禮物。尤其是每次出去旅遊，萊歐總是藉故出去，回來就有驚喜。兩人去澳洲，住在酒店，他說出去找哥哥有事，結果去買東西。每年情人節，也換著花樣浪漫。去年情人節買了999朵玫瑰，今年情人節，剛好是中國農曆新年，萊歐又在家裡準備大批鮮花裝飾氣氛，得知中國人過年有收紅包的習俗，就專門給她準備紅包。

去到古巴旅遊，萊歐進行策畫。從邁阿密坐船一路過去，到了當地，不找旅遊團完成坐車拍照、到此一遊等常規旅遊動作，而是自己包車深度遊，瞭解當地的文化習俗。男友很懂藝術，每到一個地方都要淘寶，找找有特色的文化產品。看到古巴生活條件差，他也會多買點藝術品，一方面照顧當地人生意，一方面滿足自己的收藏愛好。

華人和老外戀愛，總有很多文化隔閡和摩擦，蘭鳳琴的相處秘訣是互相尊重，不正面衝突。萊歐喜歡吃義大利餐，兩人每年都要去義大利住一個月，但她一開始很不適應飲食。米飯是用水燜熟的，當地習慣是先吃飯或麵，再吃雞、魚，麵還是硬邦邦的。她說服自己慢慢習慣。如今萊歐做的飯菜，她能適應五成。而男友萊歐讓步更大，無論她做什麼，100%能吃。「生活不只有浪漫，也要互相包容。」

義大利情人節古巴
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