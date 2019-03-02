州長第一人！華盛頓州長英斯利宣布參選美國總統

2019-03-02 16:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合1日電



華盛頓州長參選總統。 美聯社 分享 facebook 華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)1日打著環保政綱宣布參選總統，成為第一個出面挑戰川普總統的州長，也使民主黨人滿為患的參選總統行列更加擁擠，已達12人。

英斯利把氣候變遷稱為「當今最迫切的挑戰」，宣稱「現在是為我們國家訂定新的優先事項，把克服氣候變遷變成美國首要和至上職責的時候」。

68歲的英斯利曾任聯邦眾議員，2012年當選州長，四年後當選連任。他在華盛頓州很得民心，可是缺乏一些黨內對手的全國知名度。民主黨迄今已有12個人正式宣布參選，前副總統白登等人也可望加入。

英斯利宣稱，他強調對付氣候變遷，使他有別於其他黨內對手及共和黨的川普。他說，「我們都對這個總統感到憤怒」，不過他不會被捲入川普旋渦，而將團結國人一致解決當前最迫切的氣候變遷問題。

他把對付氣候變遷塑造成經濟機會，而不只是道德必要，避談實現他的願景需要的代價。他誓言推動「百分之百使用清潔能源」，而從在密西根州製造電動車、到為美國各地家庭安裝太陽能板，將能創造數以百萬計工作。

民主黨其他總統參選人也強調氣候變遷政綱，不過迄今只有英斯利把它做為競選主軸。

英斯利批評川普不遺餘力，並與其他民主黨控制的州共同提出告訴，挑戰川普的各種政策，包括對穆斯林國家發布的旅行禁令。

他是旗幟鮮明的自由派，在華盛頓州推動清潔能源、同性戀權利、墮胎權利、環保、加強限制槍械、增加教育和職業訓練開支。他在國會曾投票反對美國2003年出兵伊拉克，以及禁止某些軍事級槍械。

他在華盛頓州主張施行由州政府主持、由民眾選擇參加的健保計畫，並稱之為邁向全民健保的一個步驟。