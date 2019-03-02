「機會讓給下代」民眾促選總統 蜜雪兒連說3個「不」

2019-03-02 16:37 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



把機會讓給下一代，前第一夫人米雪兒排除參選總統。 美聯社 分享 facebook 前美國第一夫人蜜雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)是民主黨2020年總統候選人的熱門人選，不過，她28日在德州宣布不會參選總統，要把機會讓給下一代。

她在奧斯汀歐文中心面對滿座要她出馬競選下屆美國總統的民眾，連說三個「不」。

她說：「我們不能占據同樣的位置。我們要讓出位置」；蜜雪兒說，她和前總統歐巴馬現在最重要的工作是「造就年輕世代的領袖」。

儘管她曾否認會出來競選總統，但華府政治圈內人看到她受歡迎的程度，多半認為民主黨終究會「拱」她出來對抗川普。

蜜雪兒正巡迴各地推銷自傳新書「蛻變」(Becoming)；這本書發行第一周就狂賣140萬本，成為2018年最暢銷的書。

有人認為民調一再顯示她的支持度遠高於川普，趁自傳狂銷熱潮，不無可能出馬競選。歐巴馬2006年出版「勇往直前」(The Audacity of Hope)自傳後宣布競選，書也跟著賣座劇升。

雖然政治名人哈克比(Mike Huckabee)曾大膽預言蜜雪兒2019年會出馬，甚至拿她的自傳書名「蛻變」打謎語「變成什麼？」、「變成總統候選人嘛。」

但是，蜜雪兒在書中曾有一段寫道：「我從來都不是政治迷。過去十年的經驗沒有改變我的想法。」

去年12月，她被「選」為美國最受景仰的女人，從喜萊莉柯林頓手上搶走了持續17年的風采，大家才開始認真「假設」她會出馬競選。

蜜雪兒到處演講狂受歡迎，有人擠不進會場，她就貼心地開放推特帳戶讓人提問；在德州的「粉絲會」上，就有人推文問十年後她會在哪裡，做什麼？

她決心不再參與政治，可能和她最後一次搭乘總統專機空軍一號時的感受有關。

2017年，參加完川普的就職典禮，她在專機上足足哭了30分鐘，「那天那麼難過有許多原因。上了飛機，我終於可以釋懷，這段(從政)旅程是多麼艱辛。」