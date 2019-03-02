2020熱門人選…白登猶疑不決 年輕世代支持是關鍵

2019-03-02 16:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合1日電



白登傾向參選，但機會不再，恐難獲千禧世代青睞。 美聯社 分享 facebook 種種跡象顯示，目前仍在觀望的前副總統白登(Joe Biden)，會於短期內宣布投入民主黨2020年總統大選提名戰；華爾街日報報導，他已開始在新罕布夏州和南卡羅來納州招聘人手，為參選作準備；不過分析人士認為，2020大選將是世代之爭，白登可能不易獲得年輕世代支持。

白登早前在其家鄉德拉瓦州出席活動時說：「我仍未作出最後決定，但如果我宣布參選的話，不要感到驚訝。」

他指出，家人對支持他參選是十分重要的；一直以來，白登不斷強調在考慮是否參選總統時，家庭是一個重要因素。而他現在說：「有共識，他們都希望我參選。」

今年76歲的白登於2009至2017年間歐巴馬任內出任副總統，並擔任過六屆德拉瓦州聯邦參議員，擁有豐富從政經驗。2015年他已準備角逐總統，後來讓給喜萊莉．柯林頓。

儘管白登表示仍在考慮是否有足夠財力參選，但消息透露，他最近一直聯絡草根階層的社會活動人士，希望當正式公布參選後，可以獲得他們捐助支持；他的團隊也一直與潛在的金主非正式對話。

根據最新民調顯示，在民主黨眾多潛在的總統參選人中，白登獲得的支持都在前，與川普相比，他的支持率毫不遜色。與同樣有意參選的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)相比，僅年輕一歲的白登，是否獲得千禧一代的支持則成為疑問。

分析認為，2020年大選將是世代之爭，千禧世代希望擁有更大政治力量，嬰兒潮一代則緊握權力不放，如果民主黨推舉更年輕的人出戰，將會更有利。

另方面，有消息指，白登向盟友表示他並不急於宣布參選，目的是留有迴旋餘地；估計在4月籌款期開始之前他不會宣布，因為在此之前正式參加黨內提名者，都要公布籌得多少資金。

由於民主黨全國委員會已宣布，2020年大選的初選辯論定在6月舉行，因此白登是否參選，在4月至6月便會分曉。