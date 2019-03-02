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民主黨參選2020爆炸 但「擊敗川普」才是關鍵

2019-03-02 16:40世界日報 編譯黃秀媛／綜合1日電

民主黨辯論誰最能擊敗川普。 歐新社
民主黨辯論誰最能擊敗川普。 歐新社
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民主黨參選總統陣容愈來愈龐大，使選民看得眼花撩亂，而他們有個共同的最高訴求：推出一個能在2020年擊敗川普的人選。

在民主黨推出共主前，難以捉摸的「當選能力」勢必成為辯論焦點。民調顯示，民主黨對川普的憎恨，使得推舉一個能夠擊敗他的人選比什麼都重要；民主黨選民甚至宣稱寧可支持能夠擊敗川普的人，而不是與他們看法相同的人。

不過，選民對當選能力看法相去極大，有人認為必須推出保險的審慎人選，也就是能打動中間選民的中間派白人男性；其他民主黨員則認為這是在對民主黨必須動員，以贏得2020年大選的年輕、背景多元、進步派基本盤的熱情澆冷水。

現在已經有12人宣布投入民主黨提名選戰，但兩名還在伺機而動的民主黨人如加入選戰，這些對立觀點勢必鮮明顯現；如果46歲的前德州聯邦眾議員歐洛克(Beto ORourke)宣布參選，將代表世代交替，並可能像歐巴馬當年一樣激發新選民踴躍動員。

倘若76歲的前副總統白登參選，可能強調他漫長的從政經驗，使他成為民主黨奪回白宮最穩當的人選。

支持白登的人士宣稱民主黨需要能吸引中間選民的候選人，而白登是唯一能迎戰川普並擊敗他的人；其他人士則認為，民主黨必須推出比白登更能夠與去年協助民主黨獲得大勝的年輕世代溝通，並激發他們的強旺活力的人選。

一名商業顧問在華府聽白登演講後說：「我真的相信這個偉大的國家準備改變。我喜歡白登，不過我覺得他的時代已經過去了。」

川普聲望低落和民主黨士氣高昂，使大部分民主黨人選自信能擊敗川普。但是，共和黨最近的民調顯示民主黨不能太大意。這項全國民調發現只有45%的人認可川普的表現，可是他在12個關鍵搖擺州獲得50%的人認可。

此外，兩黨都嘗過「當選能力」的苦頭。歐巴馬當初宣布參選想成為美國歷來第一位黑人總統時，很多人都說他根本選不上；川普加入2016年大選時，對手也痛批他會讓共和黨一敗塗地。

民主黨川普民調
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