美懸賞百萬 捉拿賓拉丹之子

2019-03-02 14:45 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合1日電



美懸賞百萬元捉拿賓拉丹之子。 路透社 分享 facebook

國務院28日宣布懸賞100萬元追查前凱達組織(Al Qaeda)首腦賓拉丹的兒子哈姆薩(Hamza bin Laden)的行蹤，哈姆薩在父親2011年5月被美軍獵殺後，曾揚言要攻擊美國等西方國家；據信他已成為凱達組織的新領導人，沙烏地阿拉伯也在1日宣布已撤銷哈姆薩的國籍。

「華盛頓郵報」與「每日郵報」報導，國務院28日發布聲明說：「至少從2015年8月起，他在網路上發表影音訊息，呼籲追隨者攻擊美國及其西方盟邦，他也威脅要報復美軍2011年5月殺害他父親。」

哈姆薩出生於沙烏地阿拉伯西部大城吉達，目前可能在30歲至33歲之間。美軍從當時賓拉丹藏身處搜獲的信件顯示，他一直培養哈姆薩為凱達組織接班人。

國務院負責外交安全的助理國務卿伊凡諾夫(Michael Evanoff)於28日在記者會上表示，哈姆薩可能藏身阿富汗與巴基斯坦邊界附近，但也可能進入伊朗，或甚至轉往中亞南部，「他可能在任何地方。」

國務院懸賞100萬元追查哈姆薩後，當天聯合國安全理事會也將他列入制裁名單；國務院在2017年1月將他列為「特殊指定之全球恐怖份子」。

根據國務院情資，哈姆薩娶了911恐攻頭號劫機犯艾塔(Mohammed Atta)的女兒為妻。

英國衛報去年8月曾報導，哈姆薩是賓拉丹倖存的3個妻子之一薩巴所生的兒子；賓拉丹在巴基斯坦遭美軍擊斃時，薩巴也在巴國與賓拉丹一起生活。

過去兩年多西方情報界愈來愈想找出哈姆薩的藏身處，認為他在凱達組織內比任何人都更有號召力。他與艾塔女兒結婚，顯示當年執行911恐怖攻擊的派系，至今仍是凱達組織的中心人物。

國際恐怖主義實體搜尋研究所（SITE Intelligence Group）在2016年7月曾公布哈姆薩其中一則錄音訊息，哈姆薩矢言將延續凱達在全球對美國及其盟友的攻擊行動。他說：「我們會持續打擊你們，在你們的國家與海外鎖定你們為目標，以為遭迫害至死的人民報仇。」

就在國務院公布懸賞後隔天，沙烏地內政部1日在官方公報宣布已註銷哈姆薩的國籍，但並未說明為何沙國去年11月已經撤銷，卻直到現在才對外公布。