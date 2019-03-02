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新州高中畢業舞會禁禮車 惹議

2019-03-02 14:34世界日報 記者謝哲澍／新澤西州報導

記者謝哲澍／新澤西州報導

乘坐豪華禮車山家高中畢業舞會，是美國傳統以及電影常見的畫面。新州湖陸高中(Lakeland Regional High School)和密爾本高中(Millburn High School)從今年起，禁止畢業生乘坐私家車參加舞會，將指派校車統一接送。

學區總監Hugh Beattie表示，該規則是為了避免各種禮車與豪華巴士在校園內擠占場地，以保護學生的安全。根據學區安排，校車將於當日下午6時15分到達，11時45分準時將學生送回；任何家長和學生當日都不得駕車前往。

這項新規並未得到家長和學生們的認同。12年級學生Dana Bosland表示，他們中的很多人從高一就開始為畢業舞會去打工賺錢，如今突然被告知這一消息無比失落。

畢業生家長Holly Bosland說，校方的做法毫無道理，「往年畢業生們都會在舞會前，到植物園拍照留念；有些畢業生也會在舞會後一起搭乘派對巴士，前往紐約遊玩。如今這些計畫都無法成行，學區正在試圖終結一項美國傳統。」由於學區的介入，該校一些12年級學生正考慮抵制畢業舞會。

Holly Bosland指，學區對於為何要接管交通含糊其辭，並要求收取學生每人15元交通費。此前，該校的畢業舞會從未發生過安全問題，「如果往年有學生喝得爛醉，還可以理解學區的做法，但事實上這情況從未出現。」

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