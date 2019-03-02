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綁架廖若晨兇嫌 傳在中國被逮

2019-03-02 14:34世界日報 記者張越／洛杉磯報導

去年被綁架的28歲中國男子廖若晨（Ruochen Liao）案件水落石出，聯調局（FBI）28日指控兩名華人綁匪，將廖若晨綁架殺害後埋在荒漠中。聯調局並認為兩名兇手都已逃回中國。主流媒體透露，中國當局已將殺害廖若晨的兩名兇手逮捕，但本報記者求證，截至發稿還沒有得到回覆。

聯調局指控，33歲的沈沛成（Peicheng Shen，音譯）和25歲的楊光耀（Guangyao Yang，音譯）是殺害廖若晨的嫌犯，還可能有其他嫌犯。聯調局懸賞2萬5000美元尋求線索，廖若晨的家人懸賞15萬美元緝兇。

據橙縣紀事報消息，FBI洛杉磯辦公室發言人Laura Eimiller表示，兩名嫌犯目前已被中國當局逮捕，但沒有透露更多細節。記者發電郵向她求證，希望能有更多信息，但截至發稿時間沒有回覆。

中美之間並沒有簽署引渡條約，很多跨國案件無法將嫌犯引渡回美受審。2014年的月子中心案，大約七名來美產子的孕婦以及家屬，被聯邦法庭要求留在美國作為人證（material witness），但其中好幾人逃回中國。去年，聯邦大陪審團起訴他們，但無法將他們引渡回美。今年2月22日，涉嫌和未成年女孩發生性關係並且威脅受害者的爾灣加大（UCI）留學生李高陽，試圖從洛杉磯國際機場逃回中國，但在機場被捕。

2014年，愛阿華（Iowa )州立大學中國女留學生邵童的屍體在一輛轎車後座被發現，涉嫌殺她的男友李向南早已潛逃回中國。部分網友轉發李向南的照片和信息，2015年5月，李向南向浙江溫州警方投案，此案由溫州中級人民法院開庭審理，最終李向南因故意殺人罪被判無期徒刑（終身監禁）。當時愛阿華警局聲明表示，根據中國政府規定，中國公民即使在國外犯罪，中國政府也對其罪行有司法管轄權。

律師蔡玟慧表示，美中之間沒有正式引渡條約，以往這類兇手逃回中國的案件，都需要兩國司法部門看具體情況決定是否引渡。曾經有過一些謀殺案件，美方發出通緝後，嫌犯過海關時就能被抓捕。若美國執法部門找到了屍體起訴嫌犯，可以要求中國司法協助，但也要看中國當局能否抓到兩人。

蔡玟慧也表示，近年來也有案件發生在美國，但受害人是中國公民，中方抓到人後就地審判。如果嫌犯逃到另一個國家，案件可能就不了了之，對於受害人家屬是極大傷害。如果公眾對案件關注高，當局受到輿論壓力也會比較重視。

洛杉磯綁架
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