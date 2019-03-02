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前中國外交官涉人口走私 迫同胞來美做奴工

2019-03-02 13:42世界日報 記者金春香／紐約報導

一名前中國外交官通過辦理外交簽證，將大批中國工人帶來美國，作為沒有人身自由且收入微薄的奴工，2016年11月被逮捕，控以共謀強迫勞工罪，隨後關押至今，辯方多次提出高達1000萬元的保釋請求均被法官拒絕；1日案件終有進展，紐約東區聯邦法院就此案進行審前會議，協商證人證物，並定在4日遴選陪審團。

48歲的被告鍾丹(Dan Zhong，姓名皆音譯)自被捕後多次申請保釋，保釋金額高達1000萬元，但均被東區聯邦法院和第二巡迴上訴法院拒絕；1日審前會議上，身高約5呎4吋至5吋的鍾丹身著土黃色獄服出庭。

根據法庭文件，鍾丹於2001至2006年中國駐紐約總領事館任職、2006至2009年在中國駐美大使館任職；他與曾於2001年至2007年在中國駐美大使館任職的王嵐東(Landong Wang)共同經營一家中國建築公司的美國分公司，鍾丹為總負責人，王嵐東則為經理。

從2010年起，二人為中國籍工人申請本應是給予外交人員的A2和G2簽證，謊稱這些工人是進行中國駐美使領館大樓的施工和翻新工作，但實際上卻被送往長島和皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)裝修私人豪宅。

A2是美國頒發給外國政府官員或職員及其家屬的簽證，G2則是頒發給外國政府派駐到國際組織工作的職員及家屬的簽證；持這兩種簽證的人可以進行的建築施工工作僅限於中國駐外機構樓宇，不能從事與中國政府無關的其他獨立工作。

鍾丹和王嵐東使用各種手段威脅和逼迫中國工人在美工作；根據起訴書，中國工人到達甘迺迪國際機場(JFK)後，他們的護照就被鍾丹和王嵐東沒收，以防逃跑，然後被送至私人施工場所做工，如果不從，就會面臨中國房產被沒收、無法收回所交高額押金的威脅；這些工人每月只獲得1180元的收入，來美前還要繳納2萬2000元的押金。

根據2014年12月鍾丹與王嵐東間的郵件對話，當時他們從中國帶46名工人來美，其中35人在紐約，有16人在美國工作超過四年，期間不斷工人們請求回到中國但都被拒絕。

法庭文件揭露，工人的生活環境異常惡劣。根據2011年聯邦多部門對新澤西州一處房屋的調查顯示，每天都有一輛麵包車接送工人上下班，工人進入住所後，屋門就從外邊被鎖死，屋內則住了20多名男性工人，十分擁擠；而王嵐東在接受聯邦探員問話時，則聲稱強迫勞工進行超過簽證範疇的施工作業是出自「友誼」。

鍾丹於2016年11月被捕，王嵐東則在那之前就潛逃回國；檢方此前在庭上指出，鍾丹是中國巨富、日林建築集團董事長王文良的侄子，該企業曾因為克林頓基金會獻金受到聯邦審查，如果鍾丹獲得保釋有潛逃風險，因此其此後保釋申請都被拒。

1日審前會議上，法官、檢方與被告律師就即將在庭審中作證的證人為何、哪些文件可在庭審中出示進行討論；法官定於4日(周一)上午為該案遴選陪審團成員，預計當日下午就可開始開庭陳詞。

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