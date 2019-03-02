破紀錄！ 14歲擊劍選手張丹楓 奪全美花劍U20冠軍

2019-03-02 13:24 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



兩周前，在丹佛舉行的美國青少年奧林匹克運動會（Junior Olympic )中，麻州華裔青少年張丹楓(Daniel Zhang) 創造歷史，成為首位以14歲年齡獲得該賽男子花劍青年組別(U20)的冠軍選手。

開心的教練孟爽說，在3400名青少年參賽者的大賽中，張丹楓能在318名選手的U20男子花劍組中脫穎而出，「真是華裔的驕傲」。

母親張偉說，張丹楓10歲那年，在中文學校看到擊劍宣傳活動，覺得手執長劍揮舞，好玩又帥氣，開始在劍橋市奧林匹亞擊劍中心（ Olympia Fencing Center）隨趙凱和孟爽學習擊劍；不論是病剛好，也堅決要上擊劍課，或是享受與高手過招更勝於比賽輸贏，「他真心喜歡這項運動」。

目前每周約練劍八小時，他曾多次獲得超級少年擊劍比賽（Super Youth Circuit）12歲和14歲組冠軍；2017年曾代表美國隊參加泛美少年擊劍錦標賽少年組獲得冠軍；張丹楓多次進入北美盃（North American Cup）少年組（Cadet）前16名；張偉說，值得讓人驚喜的是他在12月北美盃成人組中拿到19名，還在今年初參加歐洲擊劍巡迴賽(Europea Cadet Circuit)羅馬站進入前 16名。

教練孟爽說，張丹楓從小就好強，在自律性、拼搏精神、領導力方面表現傑出，對擊劍的熱情、力求突破自己的積極心態尤其特殊，「時常看到他在比賽中堅定的眼神，和教練的默契配合」；身為教練，不但根據運動員不同特點打造獨特的技戰術打法，她說，訓練中還講求團隊合作、紀律、協調 、自控能力、集中力；「 很開心看到越來越多年輕運動員取得優異成績，許多人也因擊劍特長被常春藤大學錄取。」

在貝爾蒙特Chenery 中學就讀八年級的張丹楓在校最喜歡科學，覺得科學有趣和令人著迷，能幫助理解周圍世界，讓人思考、幫助人類解決問題；課餘時間還畫畫和吹薩克斯管。