吳弭帶頭反MBTA漲價 近3000人連署

2019-03-02 13:22 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



麻州公共交通署(MBTA)擬調漲票價，近日陸續在麻州多個社區召開聽證會，受到眾多乘客指責，要求「先改善品質，再談加價」；波士頓華裔市議員吳弭(Michelle Wu)並提出有2700多人聯署的請願書，反對MBTA加價，並提出為低收入民眾提供折扣票、讓老年人和孩子免費搭車的要求。

吳弭說，此時是必須對收入不平等和氣候變化威脅採取積極行動的時候；可持續、可負擔和可靠的公共交通對於波士頓居民走出社區、走向職場和尋求機會至關重要。

MBTA漲價案1月底公布後，吳弭便是反對派的代表人物；她投書環球報、出聲明、送電郵、發傳單，並主導聯署行動力抗MBTA加價案。

她說，世界上已有近百個城市尋找其他資金來源、為民眾提供免費乘車服務，擬加價的MBTA 其實應該起而效尤；每幾年就調漲一次票價，對乘客無異是個財務負擔，對那些沒有其他交通工具可選擇的低收入乘客更是嚴重衝擊； 而對正在遵行節能減碳政策、選擇公共交通工具者也是一種懲罰。

本周在波士頓舉行的公聽會中，數十名居民、宗教領袖、公職人員、社區組織代表發言，數說搭車擁擠、班車延誤、設施陳舊、過站不停等抱怨，無一人贊成MBTA漲票價。

27歲的韋茅斯居民說，因為波士頓住房太貴而搬到郊區，現在支付每月217.75元的通勤火車和地鐵費用 ；「火車幾乎每天都延誤拖班、嚴重擁擠、每個車站的情況糟糕透頂！」自己經常得為通勤延誤付出花一整天甚至一星期重做工作安排的代價；「相信許多乘客都和我一樣，覺得為這樣糟透了的服務超付了費用」，此番發言在會場引來一陣贊成的歡呼聲。

另一名每天搭乘Providence通勤火車上下班的乘客說，自己喜歡在波士頓工作，「但令人尷尬的是，我無法按時上班。」還有許多人擔憂加票價會使低收入居民更無法使用公共交通工具。

劍橋民主黨眾議員康納利(Mike Connolly)表示，提高票價「等同於階級戰」，而且MBTA加價可能使得更多居民捨棄公共交工具，加入開車行列，大不利對抗氣候暖化和減碳政策。