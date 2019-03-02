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波士頓MBTA擬漲票價6.3% 反對聲浪高

2019-03-02 13:21世界日報 記者唐嘉麗／波士頓報導

最近波士頓登上全美十大堵車城市第一名，麻州政府已明訂目標要減少車流、增加公共工通使用率，而麻州公共交通署(MBTA)擬自7月增漲票價6.3％，引起許多爭議；交通專家擔憂，漲價可能使乘坐公共交通工具者減少，與州府因應道路壅堵和氣候變化的目標措施背道而馳。

州長貝克始終反對提高汽油稅，也不願考慮提高90號高速公路收費；但贊同以提高公共交通工具的可靠性和增加行車頻率吸引使用；大規模改善公共交通系統需要大筆資金，還有每年成本都在增加的營運成本，州府希望以提高票價收取部分資金。

加拿大交通研究員利特曼(Todd Litman)對波士頓環球報說，漲車費並非不合理，因為比起低車費，乘客更重視服務品質；但有可能帶來票愈貴、人愈少的惡性循環。

麻州法律建議MBTA每五年漲價10%，並靠從票價收入營運和做改進。但目前票價僅佔MBTA 營運支出的三分之一，其他的來自聯邦、州市政府補助，和一部分的麻州銷售稅。

有人認為，MBTA漲票價的幅度可以接受；但反對者認為加價對乘客不公平，會使許多人寧可開車或叫車，使道路交通和廢氣排放情況更惡化。

MBTA總經理普塔克(Steve Poftak)承認加價可能會使乘客人數減少1.3％，但應可通過改善服務來抵消衝擊；他說，像專用公交車道等措施能提高便利快捷度，將使乘客量增加。

據MBTA漲價計畫，持查理卡搭乘普通公車，票價調漲10分至1.8元；乘地鐵漲15分至2.4元；月票依種類調漲5.5元至90元，學生和老人費調漲2至32元不等；預估漲價可帶進3250萬元額外收入。

票價漲價波士頓
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