陳建生案 陪審團裁決 被告二級謀殺罪成立

2019-03-02 12:54 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ／維州報導



陪審團經兩日審議，終定被告克倫威爾(左)二級謀殺罪成立。右為死者陳建生。本報檔案照 分享 facebook

歷經兩天超過十小時的審議，陪審團1日對維州契沙比克(Chesapeake)華人陳建生抓「精靈」遭保安槍殺一案做出裁決，被告克倫威爾(Johnathan Cromwell)二級謀殺罪成立，否定其「正當防衛」說；檢辯將於4日再次陳詞，而後陪審團將量刑。

60歲的福建移民陳建生於2017年1月26日晚11時，在契沙比克River Walk的自家住宅社區玩「精靈寶可夢」(Pokemon Go)，遭23歲的保安克倫威爾槍殺；克倫威爾被控一級謀殺及使用槍械(firearm in use)的重罪。

此案於發生兩年後的2月21日開審，經過五天庭審後進入陪審團審議階段；陪審團首日討論未達成一致，在法官准予提供高清影像資料及大屏幕、投影機等設備後，於第二天八小時的審議後裁定，判克倫威爾二級謀殺罪成立。

檢辯雙方自開審以來針鋒相對，檢方多次援引現場證據及陳建生中槍位置指控克倫威爾行為惡劣，構成一級謀殺；辯方則試圖證明陳建生當晚擅闖早先已被禁入的區域，因擔心被捕而有意開車撞人，克倫威爾是出於自衛而開槍。

此案一直受到當地華人的關注，自開審以來，每天都有數十名華人到場旁聽，還有熱心華人餐飲業者提供免費午餐；1日陪審團裁決一出，到場聽審的華人們紛紛表示「正義得到伸張」，並將持續關注，等待下周陪審團的量刑結果。