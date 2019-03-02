親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
印巴衝突難緩解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

塑平民形象 高嘉瑜爆柯P曾要空姐「Leave me alone」

華府地鐵晚班延長 首都捷運局否決

2019-03-02 12:52世界日報 記者張筠／華盛頓報導

經數周辯論，首都捷運局委員會近日投票否決晚班地鐵延長計畫，決定維持當前運營時間。...
經數周辯論，首都捷運局委員會近日投票否決晚班地鐵延長計畫，決定維持當前運營時間。記者張筠／攝影
分享

華府近日提出延長地鐵晚班服務計畫，但聯邦政府以安全為由阻攔；經數周辯論，首都捷運局委員會本周以七比一的票數否決該計畫，決定維持當前運營時間；市府表示這有礙夜班工作民眾的利益，要求捷運局提出未來延長晚班地鐵的可能日期。

首都捷運局委員會近日投票，否定華府市長包瑟(Muriel Bowser)提出的延長晚班地鐵計畫，未來至少一年地鐵運營時間將不改變；該委員會主席伊凡斯(Jack Evans)與大多數委員立場一致，他表示，延長晚班地鐵會占用安全檢修時間，目前地鐵仍有積壓的安全問題需排除，並要加快實行2017年開始的「安全軌道」(SafeTrack)計畫，因此不適合延長服務。

首都捷運局委員派瑞斯(Corbett Price)投出支持延長晚班地鐵的唯一票，他表示晚班地鐵對餐飲、酒吧等行業的通勤很重要，並可增加低收入群體的出行選擇，「靈活的地鐵運營時間能更有效的服務華府近70萬民眾」。

包瑟質疑地鐵運營的效率，並要求首都捷運局給出未來延長晚班地鐵運營的可能日期；捷運局總經理威德菲爾德(Paul Wiedefeld)回應「並不確定」，「未來一定會延長服務，但現在有困難」。

華府地鐵原每周一至周四及周日運營至午夜12時，每周五和周六運營至凌晨3時；為了增加檢修軌道並維護系統的時間，保證地鐵安全性，2016年起，運營時間縮短，每周一至周四晚上11時半即關閉，周五、六至凌晨1時，周日開放到晚上11時。

聯邦捷運管理局(FTA)此前也以縮短檢修時間將無法保證地鐵安全性為由，拒絕該計畫，表示可能撤回包括用於增設紫色線路(purple line)在內的16億元資金；如今該計畫被否，FTA表示監督首都捷運局地鐵安全性的工作重新步入正軌，紫色線路工程也有望順利進行，預計2023年投入使用。

捷運FTA華盛頓
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

全美最年輕女眾議員 被諷像15歲粗魯網紅女

2019-03-02 09:03

12歲小記者槓法警 比警察還懂法律

2019-03-02 08:25

陳建生案 陪審團裁決 被告二級謀殺罪成立

2019-03-02 12:54

伊州流感奪3童命 一校2成學生缺課

2019-03-02 11:53

芝加哥中途機場現麻疹病例 2月22日出入者當心感染

2019-03-02 11:53

前律師上國會爆料 川普控偽證

2019-03-02 11:46

綠色新政掀漢堡大戰！民主黨要搶走美國人的漢堡？

2019-03-02 10:22

美2018行人道路死亡事故大增 恐與用手機有關

2019-03-01 21:09

冷吱吱！大紐約今起4天 3場冬季風暴

2019-03-01 16:12

華為案開庭 拒承認竊取商業機密

2019-03-01 13:15

冬季風暴襲美東 紐約本周末將再迎3場雨雪

2019-03-01 12:14

章瑩穎案又延 家人無奈不解

2019-03-01 11:26

美參議院准任 前煤炭業說客成環保署長

2019-03-01 10:03
看更多

熱門文章

愛妻過世沒全天營業 小7店長遭求償477萬

2019-03-01 19:26

電腦選號槓龜6、7年 換這招竟中8.9億樂透

2019-03-01 18:12

638萬降到306萬元！特斯拉宣布大降價

2019-03-01 21:33

美學生在台急診臉書瘋傳 華郵撰文介紹台灣健保

2019-03-02 03:25

B奶勉強算胸部？內衣店惡搞尺寸表稱：客人都說讚

2019-03-01 20:39

印巴空戰扯台灣 國防部：非我國使用 勿以訛傳訛

2019-03-01 16:13

影／擊落印度米格21 中國製梟龍戰機巴基斯坦出鋒頭

2019-03-01 16:13

特斯拉達陣推出親民款Model 3 究竟是利多還是利空？

2019-03-01 17:33

川普硬起來 要求中國立刻解除美國農產品關稅

2019-03-02 07:56

印度被俘飛官 從巴基斯坦步行回國

2019-03-01 22:47

Gap宣布關閉230間店 旗下Old Navy獨立營運

2019-03-01 13:38

印媒舉證飛彈無關台灣 巴基斯坦刪臉書貼文

2019-03-01 16:07

保護金正男兒子！ 庇護團體組亡命政府 要推翻金正恩

2019-03-01 16:41

奧運賽前一夜情醜聞纏身 巴西跳水選手被邀拍A片

2019-03-02 10:37

反了反了？更多年輕美國人買房 老人改當租屋族

2019-03-01 18:26

川金會破局 謝金河：美中協議恐不是川普說的那麼樂觀

2019-03-01 15:22

加拿大啟動孟晚舟引渡聽證 中方斥「政治迫害」

2019-03-02 06:01

北韓這處園區為何讓強國皮皮剉 3度逼迫自宮都選它？

2019-03-02 10:00

改變主意？北韓副外長：被迫考慮是否跟美續談

2019-03-01 20:18

全美最年輕女眾議員 被諷像15歲粗魯網紅女

2019-03-02 09:03

中國：從未承認印度與巴基斯坦是核武國家

2019-03-01 22:11

印巴空戰意外扯到台灣！一張飛彈照引爆口水戰

2019-03-01 13:27

6000年前史前人類是狗奴 入土也要愛犬陪

2019-03-01 20:46

印度被俘飛行員獲釋 「步」過邊界

2019-03-02 00:25

3分鐘看懂MSCI調高陸股權重的影響

2019-03-01 13:55

12歲小記者槓法警 比警察還懂法律

2019-03-02 08:25

為什麼金價2月跌 但兩年內上看2,000美元？

2019-03-01 16:26

川金二會破局將影響美中貿易談判？ 專家這麼說

2019-03-01 23:51

川金二會破局… 金正恩返國前 將會習近平

2019-03-02 00:07

泰國女主播直播彩券開獎 遭闖入婦人割喉

2019-03-02 10:57

特斯拉平價Model 3 終於開賣

2019-03-02 02:39

短評／川金都是騙子 要信川普還是金正恩？

2019-03-01 17:31

川金二會破局 金正恩並非空手而歸

2019-03-01 13:28

美中簽貿易協議 快了

2019-03-02 02:31

吃不慣日本菜想吃鴨肉粥 越南人在日本捕鴨遭逮

2019-03-01 17:19

專家預期 加政府將放行孟晚舟引渡聆訊

2019-03-01 22:36

金正恩胞妹跟緊緊 怕洩金家DNA

2019-03-01 15:07

加國正式下令 展開引渡孟晚舟至美國案聽證程序

2019-03-02 04:12

川金會為何破局？北韓深夜記者會 指美國浪費了良機

2019-03-01 17:31

川金二會破局 韓媒：可成轉禍為福的契機

2019-03-01 23:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top