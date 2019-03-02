華府地鐵晚班延長 首都捷運局否決

2019-03-02 12:52 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ／華盛頓報導



經數周辯論，首都捷運局委員會近日投票否決晚班地鐵延長計畫，決定維持當前運營時間。記者張筠／攝影 分享 facebook

華府近日提出延長地鐵晚班服務計畫，但聯邦政府以安全為由阻攔；經數周辯論，首都捷運局委員會本周以七比一的票數否決該計畫，決定維持當前運營時間；市府表示這有礙夜班工作民眾的利益，要求捷運局提出未來延長晚班地鐵的可能日期。

首都捷運局委員會近日投票，否定華府市長包瑟(Muriel Bowser)提出的延長晚班地鐵計畫，未來至少一年地鐵運營時間將不改變；該委員會主席伊凡斯(Jack Evans)與大多數委員立場一致，他表示，延長晚班地鐵會占用安全檢修時間，目前地鐵仍有積壓的安全問題需排除，並要加快實行2017年開始的「安全軌道」(SafeTrack)計畫，因此不適合延長服務。

首都捷運局委員派瑞斯(Corbett Price)投出支持延長晚班地鐵的唯一票，他表示晚班地鐵對餐飲、酒吧等行業的通勤很重要，並可增加低收入群體的出行選擇，「靈活的地鐵運營時間能更有效的服務華府近70萬民眾」。

包瑟質疑地鐵運營的效率，並要求首都捷運局給出未來延長晚班地鐵運營的可能日期；捷運局總經理威德菲爾德(Paul Wiedefeld)回應「並不確定」，「未來一定會延長服務，但現在有困難」。

華府地鐵原每周一至周四及周日運營至午夜12時，每周五和周六運營至凌晨3時；為了增加檢修軌道並維護系統的時間，保證地鐵安全性，2016年起，運營時間縮短，每周一至周四晚上11時半即關閉，周五、六至凌晨1時，周日開放到晚上11時。

聯邦捷運管理局(FTA)此前也以縮短檢修時間將無法保證地鐵安全性為由，拒絕該計畫，表示可能撤回包括用於增設紫色線路(purple line)在內的16億元資金；如今該計畫被否，FTA表示監督首都捷運局地鐵安全性的工作重新步入正軌，紫色線路工程也有望順利進行，預計2023年投入使用。