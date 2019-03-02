伊州流感奪3童命 一校2成學生缺課

2019-03-02 11:53 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／芝加哥報導



芝加哥公共衛生局(Department of Public Health)證實，今年流感季節至今，庫克郡已有一名兒童致死，加上之前芝加哥郊區有兩名孩童也因感冒死亡，使伊州已累積三起死亡病例。

芝城北郊一所初中，2月27日傳出多達兩成學童因病缺席的情形，學校提醒大家隨時勤洗手，家長勿將病童送到學校上課。

公共衛生局的報告指出，去年12月在芝加哥西郊奧羅拉市(Aurora)有一名3歲女童感染流感死亡，還有一位住在芝加哥外圍城市的兒童在今年1月因流感死亡。

根據伊利諾州最新的流感追蹤紀錄，截至2月16日為止，流感病例不斷增加，症狀包括發燒超過華氏100度、咳嗽或喉嚨痛；庫克郡衛生局(Cook County Health Department)指出，過去幾周，北郊至少有三所學校通報出現流感疫情。

其中阿靈頓高地南區初中(South Middle School , Arlington Heights)發言人哈里斯(Adam Harris)說，該校2月27日有多達185名學生因為生病缺席，病童比例占了學校學生總人數的兩成。

他說，學校老師從2月25日開始，就注意到缺席沒有上學的學生人數增加，當時約有一成學生因病缺課，同時還有23名學生在學校出現流感症狀，26日生病缺課學生提高到158位，27日更多，他表示，目前還不清楚是否這些生病學生都是因為染上流感，但2月20日以來，學校至少確認了30個流感病例。

校方緊急向所有家長發出電子郵件，提醒生病的學童應待在家，也建議大家勤洗手，校方也由清潔人員仔細消毒學生經常接觸的場所、器具。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，2017-18年流感季的病情非常嚴重，全美約有4900萬人感染，近8萬人因此死亡，其中死者包括伊利諾州九名兒童，今年2月初發布的報告指出，今年流感疫情較為溫和，歸功於更有效的疫苗即時推出。