親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
印巴衝突難緩解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

塑平民形象 高嘉瑜爆柯P曾要空姐「Leave me alone」

芝加哥中途機場現麻疹病例 2月22日出入者當心感染

2019-03-02 11:53世界日報 特派員黃惠玲／芝加哥報導

由於伊利諾州公共衛生廳(Illinois Department of Public Health)發現一名未施打疫苗麻疹確診病患，曾於2月22日晚間進入芝加哥中途機場(Midway Airport)B航站，因此呼籲當天晚間9時到午夜間，曾出入該航站民眾，尤其未施打麻疹疫苗者，特別留意是否已遭感染。

衛生廳2月28日表示，大部分的民眾在兒時都打過麻疹疫苗，只有小部分未曾施打，而這群沒有打預防針者，有相當高風險染上這種致命傳染病。

衛生廳說明，麻疹在患者咳嗽、打噴嚏時，會通過空氣將病菌散播出去，病毒也可以通過接觸患者的粘液或唾液傳播。

2月22日抵達中途機場後發病的病患，在24日才向芝加哥西郊日內瓦市(Geneva)西北醫療中心(Northwestern Medicine Delnor Hospital)的急診室求診，因此24日上午11時到下午2時15分間，曾到該醫療中心的民眾，也有感染風險，此外，衛生廳還建議24日下午4時到6時15分，以及25日上午10時到下午1時間，曾經出入該醫院者，都應特別留意是否感染。

該名病患除在中途機場及上述醫院出現外，目前仍不清楚他是否曾進出其他公共場所，衛生廳目前也在積極通知與該名病患搭乘同班機的乘客。

感染麻疹者可以前幾周都不會出現症狀，根據衛生廳指出，這波染病者最快在3月20日，會出現皮膚紅疹、高燒、咳嗽、流鼻涕、眼睛發紅、流淚等病徵，嚴重者會出現肺炎、腦腫等併發症。

衛生廳建議，如果認為自己可能感染的話，請盡快聯繫專業醫療人員，然後再由醫護人員安排看診，以免造成更多感染機會。

麻疹疫苗芝加哥
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

全美最年輕女眾議員 被諷像15歲粗魯網紅女

2019-03-02 09:03

12歲小記者槓法警 比警察還懂法律

2019-03-02 08:25

陳建生案 陪審團裁決 被告二級謀殺罪成立

2019-03-02 12:54

華府地鐵晚班延長 首都捷運局否決

2019-03-02 12:52

伊州流感奪3童命 一校2成學生缺課

2019-03-02 11:53

前律師上國會爆料 川普控偽證

2019-03-02 11:46

綠色新政掀漢堡大戰！民主黨要搶走美國人的漢堡？

2019-03-02 10:22

美2018行人道路死亡事故大增 恐與用手機有關

2019-03-01 21:09

冷吱吱！大紐約今起4天 3場冬季風暴

2019-03-01 16:12

華為案開庭 拒承認竊取商業機密

2019-03-01 13:15

冬季風暴襲美東 紐約本周末將再迎3場雨雪

2019-03-01 12:14

章瑩穎案又延 家人無奈不解

2019-03-01 11:26

美參議院准任 前煤炭業說客成環保署長

2019-03-01 10:03
看更多

熱門文章

愛妻過世沒全天營業 小7店長遭求償477萬

2019-03-01 19:26

電腦選號槓龜6、7年 換這招竟中8.9億樂透

2019-03-01 18:12

638萬降到306萬元！特斯拉宣布大降價

2019-03-01 21:33

美學生在台急診臉書瘋傳 華郵撰文介紹台灣健保

2019-03-02 03:25

B奶勉強算胸部？內衣店惡搞尺寸表稱：客人都說讚

2019-03-01 20:39

印巴空戰扯台灣 國防部：非我國使用 勿以訛傳訛

2019-03-01 16:13

影／擊落印度米格21 中國製梟龍戰機巴基斯坦出鋒頭

2019-03-01 16:13

特斯拉達陣推出親民款Model 3 究竟是利多還是利空？

2019-03-01 17:33

川普硬起來 要求中國立刻解除美國農產品關稅

2019-03-02 07:56

印度被俘飛官 從巴基斯坦步行回國

2019-03-01 22:47

Gap宣布關閉230間店 旗下Old Navy獨立營運

2019-03-01 13:38

印媒舉證飛彈無關台灣 巴基斯坦刪臉書貼文

2019-03-01 16:07

保護金正男兒子！ 庇護團體組亡命政府 要推翻金正恩

2019-03-01 16:41

奧運賽前一夜情醜聞纏身 巴西跳水選手被邀拍A片

2019-03-02 10:37

反了反了？更多年輕美國人買房 老人改當租屋族

2019-03-01 18:26

川金會破局 謝金河：美中協議恐不是川普說的那麼樂觀

2019-03-01 15:22

加拿大啟動孟晚舟引渡聽證 中方斥「政治迫害」

2019-03-02 06:01

北韓這處園區為何讓強國皮皮剉 3度逼迫自宮都選它？

2019-03-02 10:00

改變主意？北韓副外長：被迫考慮是否跟美續談

2019-03-01 20:18

全美最年輕女眾議員 被諷像15歲粗魯網紅女

2019-03-02 09:03

中國：從未承認印度與巴基斯坦是核武國家

2019-03-01 22:11

印巴空戰意外扯到台灣！一張飛彈照引爆口水戰

2019-03-01 13:27

6000年前史前人類是狗奴 入土也要愛犬陪

2019-03-01 20:46

印度被俘飛行員獲釋 「步」過邊界

2019-03-02 00:25

3分鐘看懂MSCI調高陸股權重的影響

2019-03-01 13:55

12歲小記者槓法警 比警察還懂法律

2019-03-02 08:25

川金二會破局將影響美中貿易談判？ 專家這麼說

2019-03-01 23:51

為什麼金價2月跌 但兩年內上看2,000美元？

2019-03-01 16:26

川金二會破局… 金正恩返國前 將會習近平

2019-03-02 00:07

泰國女主播直播彩券開獎 遭闖入婦人割喉

2019-03-02 10:57

特斯拉平價Model 3 終於開賣

2019-03-02 02:39

短評／川金都是騙子 要信川普還是金正恩？

2019-03-01 17:31

川金二會破局 金正恩並非空手而歸

2019-03-01 13:28

美中簽貿易協議 快了

2019-03-02 02:31

吃不慣日本菜想吃鴨肉粥 越南人在日本捕鴨遭逮

2019-03-01 17:19

專家預期 加政府將放行孟晚舟引渡聆訊

2019-03-01 22:36

金正恩胞妹跟緊緊 怕洩金家DNA

2019-03-01 15:07

加國正式下令 展開引渡孟晚舟至美國案聽證程序

2019-03-02 04:12

川金會為何破局？北韓深夜記者會 指美國浪費了良機

2019-03-01 17:31

觀察站／一石二鳥！ 北京對北韓送暖 貿易戰添籌碼

2019-03-02 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top