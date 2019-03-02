芝加哥中途機場現麻疹病例 2月22日出入者當心感染

2019-03-02 11:53 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／芝加哥報導



由於伊利諾州公共衛生廳(Illinois Department of Public Health)發現一名未施打疫苗且麻疹確診病患，曾於2月22日晚間進入芝加哥中途機場(Midway Airport)B航站，因此呼籲當天晚間9時到午夜間，曾出入該航站民眾，尤其未施打麻疹疫苗者，特別留意是否已遭感染。

衛生廳2月28日表示，大部分的民眾在兒時都打過麻疹疫苗，只有小部分未曾施打，而這群沒有打預防針者，有相當高風險染上這種致命傳染病。

衛生廳說明，麻疹在患者咳嗽、打噴嚏時，會通過空氣將病菌散播出去，病毒也可以通過接觸患者的粘液或唾液傳播。

2月22日抵達中途機場後發病的病患，在24日才向芝加哥西郊日內瓦市(Geneva)西北醫療中心(Northwestern Medicine Delnor Hospital)的急診室求診，因此24日上午11時到下午2時15分間，曾到該醫療中心的民眾，也有感染風險，此外，衛生廳還建議24日下午4時到6時15分，以及25日上午10時到下午1時間，曾經出入該醫院者，都應特別留意是否感染。

該名病患除在中途機場及上述醫院出現外，目前仍不清楚他是否曾進出其他公共場所，衛生廳目前也在積極通知與該名病患搭乘同班機的乘客。

感染麻疹者可以前幾周都不會出現症狀，根據衛生廳指出，這波染病者最快在3月20日，會出現皮膚紅疹、高燒、咳嗽、流鼻涕、眼睛發紅、流淚等病徵，嚴重者會出現肺炎、腦腫等併發症。

衛生廳建議，如果認為自己可能感染的話，請盡快聯繫專業醫療人員，然後再由醫護人員安排看診，以免造成更多感染機會。