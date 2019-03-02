全美最年輕女眾議員 被諷像15歲粗魯網紅女

2019-03-02 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美國國會民主黨籍新科女眾議員歐凱秀-柯提茲（Alexandria Ocasio-Cortez）最近被拿來和上美國訪談節目、因野蠻無禮爆紅但被取笑嫌棄的「恐怖少女」丹尼莉布列格里（Danielle Bregoli）相提並論。

共和黨籍的知名影星詹姆斯伍茲（James Woods）25日在推特上貼出一段影片，片中是現年29歲的歐凱秀-柯提茲猛轟質疑她「綠色新政」（Green New Deal）計畫的批評者，她罵那些人「吹毛求疵」。

她的講話方式和肢體動作，讓人想起丹尼莉布列格里2016年上Dr. Phil訪談節目時被罵到臭頭的表現。丹尼莉布列格里當時15歲，表現傲慢，不時出言挑釁主持人和觀眾，最後爆出她的成名句：「有種出去打一架，怎樣？」丹尼莉布列格里因此在網路爆紅，最近以饒舌歌手身分出道闖蕩演藝圈。

曾數度批評過歐凱秀-柯提茲的詹姆斯伍茲，將兩人的錄影片段先後呈現，字幕上寫著「分身」。

歐凱秀-柯提茲的從政路毀譽參半。

國會山莊報（The Hill）報導，她日前宣布，幕僚年薪將不會低於5.2萬美元（約台幣162萬元）。這對華府地區眾院年輕新進助理來講，屬前所未聞的高薪。歐凱秀-柯提茲此舉是為了鼓吹「生活工資」（Living Wage）運動。

她先前已呼籲國會議員為幕僚加薪，指出部分助理領到的工資不足以支應在華府生活的基本開銷。華府生活費高昂，每月平均房租逾2000美元（約台幣6.2萬）。

但歐凱秀-柯提茲的部分幕僚可能必須減薪。她的公關主任特倫特（Corbin Trent）向媒體透露，這位全美最年輕女眾議員辦公室裡的工作人員，最高薪資為8萬美元，遠低於中位數15.46萬美元。有兩名子女的特倫特年薪是6.7萬美元。

歐凱秀-柯提茲給實習生的時薪是15美元。