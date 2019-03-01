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冷吱吱！大紐約今起4天 3場冬季風暴

2019-03-01 16:12世界日報 記者洪群超／紐約報導

未來四天紐約市將應三場風暴。 世界日報資料照／記者洪群超攝影
未來四天紐約市將應三場風暴。 世界日報資料照／記者洪群超攝影
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從周五（3月1日）清晨起，三場冬季風暴將再襲包括紐約市在內的大紐約地區，預計本周末將再遇雪雨交加的天氣；國家氣象局預測，三場風暴程度將強度遞增，都是先降雪再下雨，最後一場將持續至下周一(3月4日)清晨，當日早上高峰通勤或將受影響，民眾應先做準備。

國家氣象局說，紐約市五區及長島從周五清晨4時起降雪，持續到8時許的總降雪量約1吋，但新澤西部分地區將達到3吋；不過，紐約市清潔局28日傍晚發布降雪預警，從3月1日凌晨1時起生效；紐約市公校1日仍正常上課，換邊停車也維持不變。

此外，本周末還有兩場雨雪接踵而至，周五夜間降雪又來，會持續到周六上午，但預計雪量不大，周日上午大紐約地區預計將迎來好天氣，但從下午開始，更強的一場風暴將至。

天氣預報顯示，紐約市將從周日下午再度降雪，持續到傍晚，降雪逐步北移，但全市將接著降雨，大雨會下整夜直到周一早上。

本周末氣溫將維持在華氏40度左右，周一則將降溫到30度。

紐約州府和市府都提醒，雨雪交加及低溫，會導致路面溼滑及高速公路路面結冰，不論步行還是駕車都應特別外小心；同時，乘坐地鐵或長島鐵路時，也應小心月台結冰打滑，同時預留額外的通勤時間。

紐約降雪
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