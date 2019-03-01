章瑩穎案又延 家人無奈不解

2019-03-01 11:26 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／芝加哥報導



美國聯邦法官沙迪(James Shadid)2月28日裁定，原訂4月2日開庭的綁架殺害中國訪問女學者章瑩穎嫌犯克里斯汀森(Brendt Christensen)案，將推遲到6月3日再開始。

章瑩穎家人律師王志東表示，辯方律師團隊在2月初時，向法院遞交了一份動議，該動議要求將原定4月2日開始的審判，推遲到10月份，原因是嫌犯心理健康評估的專家，要到該時間才能夠出庭作證。

延期到今年10月的動議後遭駁回，但之後又提出希望延到7月1日開庭，聯邦檢察官指責辯方故意拖延，並表達只能接受延期到5月6日。

檢方上周質疑辯方此舉是「故意拖延審判日期」，且要求法官予以駁回，檢察官說，被告辯護律師早就知道最先安排的精神科醫師無法在4月出庭，但卻遲至今年2月才提交延審動議，現在又提出新的延期到7月開庭的動議，明顯可見其動機。

檢方表示，不希望將審判推遲到章案兩周年以後，因為「這將為受害人家庭帶來巨大痛苦」，檢方說，受害家屬強烈希望在今年6月9日前開始審理此案。

沙迪2月28日則對此動議做出裁決，他提到，考慮到雙方是否有分時間準備庭審，且拒絕延期是否有可對審判產生不利偏見，加上縮短準備庭審對被告是否有影響等，最後否定辯方提出7月1日的庭審日，而裁定延到6月3日。

沙迪還提到，考慮到死刑案件需要大量的陪審團候選人，將庭審日延到6月，可讓法院有充分時間遴選陪審員；他也考慮到章家人希望能夠在6月9日該案發生屆滿兩年前開審，所以最後決定庭審延到6月3日。

王志東說，對於死刑案件，多次延期是可能的，他相信6月3日將是最後一次延期。

此外，他提到，得知辯方向法庭提交延期動議後，章家人對辯方不擇手段拖延庭審的作法表示鄙視和憤怒，對法庭同意延期則感到無奈與不解，不過，章家人欣慰檢方與法官在裁決時考慮到家人的訴求，家人更希望美國刑事司法系統可以給他們公正結論。