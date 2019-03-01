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撈過界打下駟 陳吉仲也犯「角色不協調症」

華為案開庭 對竊取商業機密指控不認罪

2019-03-01 08:18聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美聯社報導，中國電信大廠華為對涉嫌盜竊T-Mobile公司商業機密的指控，當庭表示不認罪。本案預定2020年3月2日開始審判。

華為委託律師周四（2月28日）在西雅圖聯邦法庭做上述表示，華為1月間被指控10項罪名，包括共謀竊取T-Mobile商業機密、竊取商業機密未遂、電匯詐騙，以及妨礙司法公正等。

檢察官說，華為竊取總部設在華盛頓州貝勒由（Bellevue）的T-Mobile機器人設備技術，T-Mobile用此一機器人測試智慧手機。

華為在紐約也被控銀行詐欺與違反制裁。

中國電信大廠華為28日對涉嫌盜竊T-Mobile公司商業機密的指控，當庭表示不認...
中國電信大廠華為28日對涉嫌盜竊T-Mobile公司商業機密的指控，當庭表示不認罪。美聯社
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