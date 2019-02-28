保守派主播林堡批：民主黨啟動彈劾川普之戰

2019-02-28 20:53 世界日報 記者胡玉立╱綜合報導



被川普總統奉若政治顧問的保守派電台主播林堡(Rush Limbaugh)27日表示，川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)的聽證會，象徵的是民主黨正式啟動彈劾川普之戰。

「這一切都是為了持續報復川普，要讓川普為膽敢擊敗喜萊莉．柯林頓付出代價。」林堡在他的電台節目中說，「但大家別忘了，要是包括柯恩在內，任何人有證據足以把川普趕下台，我敢說，他的認罪協議裡一定包括不用坐牢。柯恩會坐牢的這個事實證明，柯恩有關川普合不合法的說詞，毫不足取。」

柯恩將自5月起為違反競選財務法、於2017年向國會撒謊等多項罪名，入獄三年；27日他在國會進行第二次聽證會，也是總計三次國會聽證會當中，唯一對外公開的一次。

林堡除了譴責民主黨，也暗示前國務卿柯林頓參與其中。「我們剛剛得知柯恩一直在與民主黨人協調這一切。這可能可以讓他減少坐牢時間，何樂不為？柯恩背後除了有辯護律師戴維斯(Lanny Davis)，也許還有喜萊莉．柯林頓。」

戴維斯是前總統比爾‧柯林頓的特別顧問，長期以來一直是柯林頓的盟友。

林堡說，「現在有兩件事在進行中：懲罰川普勝選，抹黑他、摧毀他；但他們也希望繼續走彈劾這條路，因為他們真的很擔心川普會再次當選。」

林堡還表示，柯恩在聽證會中自相矛盾。「你知道今天的矛盾是什麼嗎？他的開場白說川普如何不想獲勝，沒打算獲勝，但他又把川普說成是個會不惜一切贏得勝利的人，包括指示他付錢給色情明星在內。這之間有著巨大矛盾。」