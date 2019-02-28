共和黨護主砲轟柯恩說謊 雙方互罵「丟臉」

2019-02-28 20:51 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合27日電



川普總統前私人律師柯恩(Michael Cohen)27日在眾院監督及改革委員會的聽證會上，被共和黨眾議員強力砲轟，質疑他的可信度，並與 委員會共和黨籍副主席喬丹(Jim Jordan)等共和黨人唇槍舌戰，兩人甚至互相指控對方「你真丟臉」(Shame on you.)，讓整場聽證會儼然成為一場政治鬧劇。

共和黨眾議員27日在聽證會上動作頻頻，喬丹、保守派眾議員梅杜斯(Mark Meadows)等議員頻頻以「柯恩已向國會撒謊認罪，卻仍作為重罪犯到國會作證」為由，攻擊柯恩已無可信度，喬丹並說柯恩對自己的行為毫無悔意，只是意味怪他人。

喬丹發言時指控柯恩對於已承認有罪的銀行詐欺罪名「毫無」悔意，此時柯恩不甘示弱地回擊說：「喬丹先生，你真丟臉，我不是這麼說的。」

在喬丹提問之前，委員會是由共和黨眾議員科莫(James Comer，肯塔基州)發言，同樣問到柯恩去年8月承認有罪的銀行詐欺罪名，他問道「你當然知道你已經違法了吧？」

柯恩回答說：「我不是(認證會計師)，我承認有罪，我將會服刑，我已經造成家裡很大痛苦。」

接著提問的喬丹對此大為驚訝，他指控柯恩等於在證詞中表示，自己沒有做錯事。

喬丹說：「他沒有悔意，他剛剛才與一位國會議員說，對於假銀行我有罪而且要去坐牢這回事，我沒有什麼錯。」

「喬丹先生，我沒這麼說，你知道我沒這麼說。」柯恩馬上反擊說，「我是說我承認有罪，而且為我的行為負起責任。」

他停頓了一下，接著說「你真丟臉，喬丹先生，我沒這麼說」，而且又重複了一次。

共和黨的攻擊也招致在場民主黨籍議員不滿，眾議員林奇(Stephen Lynch，麻州)言辭激烈指出，過去兩年，佛林、馬納福等人不是認罪就是被控罪，而只有柯恩自願來國會作證，「(共和黨)你們的人只想遠離真相，而我們只是想找出真相。」

共和黨眾議員除了攻擊柯恩的可信度，梅杜斯在一開始沒多久就提議延後舉行聽證會，理由是柯恩未在24小時前提交書面證詞，但其實是不滿媒體比委員會先看到證詞內容。

梅杜斯也指控柯恩違反聯邦遊說法，「我要求委員會無異議把我指稱柯恩違反外國代理人註冊法案(FARA)列入紀錄，因為他的非法遊說活動」，對此主席康明斯(Elijah Cummings)說，「無異議。」