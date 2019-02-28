「看看這些資料」 柯恩秀支票影本證明川普付封口費

2019-02-28 20:46 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



「看看這些資料。」川普總統前私人律師柯恩(Michael Cohen)27日在眾院監督及改革委員會作證，顯然有備而來，對昔日老闆川普提出指控時均出示單據、文件及支票影本等證據，不但以「作弊」、「騙子」等字眼形容川普，還說川普為身家財產數字灌水，對於2016年大選投票日之前付給婚外情對象的封口費，更是完全知情。

柯恩作證時表示，出面代表幫川普付了封口費給川普地下情對象之後，後來收到川普把款項補還；他拿出支票影本佐證，並說：「大家不必只聽我信口開河，看看這些資料。」

遭控違反選舉獻金法、對國會說謊等罪名的柯恩，向法院認罪之後，2018年12月被判三年有期徒刑。受到判決影響，他在26日也遭到紐約取消律師資格。

柯恩27日在聽證會上提供的證據，包括了川普和兒子簽名封口費支票影、電匯收據、威脅學校信函及川普財務資料等。

其中一張支票開票日期是2017年3月17日，由川普的信託帳戶開立，金額為3萬5000元，支票是由川普長子小唐納及川普集團(Trump Organization)財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)簽名。

第二張支票則從川普個人戶頭開出，金額為3萬5000元；柯恩說，這是川普補還給他出面付給色情片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)的封口費。

柯恩說，付給丹尼爾斯錢是為了不讓她與川普的婚外情曝光，影響川普選情；由此可見川普開了一張個人支票來付封口費，「這是違反選舉獻金法的犯罪行為。」

柯恩作證時也提供日期為2016年10月的資料與匯款紀錄表示，他拿自己房子抵押借款，幫川普匯款13萬美元給丹尼爾斯。

對於川普究竟有多富有，柯恩也拿出從2011年至2013年的資料指出，川普向保險公司誇大身家財產，希望爭取較低利率，川普也用同樣手法與德意志銀行(Deutsche Bank)交涉，企圖取得想要買下水牛城比爾隊(Buffalo Bills)的貸款。