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柯恩：川普沒想過會當選總統 他只想行銷自己發財

2019-02-28 20:32世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

美國總統川普的前律師柯恩（Michael Cohen）國會作證，揭露更多川普的爭...
美國總統川普的前律師柯恩（Michael Cohen）國會作證，揭露更多川普的爭議言論。 路透
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川普總統前私人律師柯恩(Michael Cohen)27日在眾院監督及改革委員會作證時，揭露更多川普的爭議言論，包括川普壓根不曾想到竟然會在2016年當選總統，勝選之後其實也無心治國，沒打算好好領導國家，而是把總統一職視為幫個人品牌行銷、廣告的大好機會，以便創造更多財富與權力。

選戰只是廣告宣傳

柯恩說，川普經常掛在嘴邊的一句話便是，他所打的選戰將成為「政治史上最棒的資訊型廣告(infomercial)。」對於共和黨黨內初選，柯恩說，川普不曾預料能夠勝出，對於大選更沒想過會贏，整場選舉對川普而言，始終就是一個廣告宣傳手段罷了。

歧視黑人譏「太笨」

從競選期間以來，川普多次發表涉及種族歧視的言論，引發輿論爭議。柯恩27日作證時則表示，川普有次曾經問他，能否舉出一個由黑人當總統的國家，而且這個國家不能是個「屎坑」(shit hole)。柯恩表示，川普發表如此言論的時間點，是歐巴馬在擔任總統。

柯恩作證時也說，某次驅車經過芝加哥裡的低收入社區，川普說道，只有黑人能過那種生活，還說黑人絕對不會投票給他，「因為他們太笨了。」

威脅學校不得公布成績

柯恩指出，川普自稱聰明過人，「可是他卻指示我去威脅他的高中母校、大學以及大學理事會(College Board)，要他們永遠不得公布他的成績或SAT考試分數。」

柯恩提供在2015年5月5日寫給紐約市復敦大學(Fordham University)校長的一封信，此時距離川普宣布競選總統還有一個月；柯恩在信中威脅學校，若公布川普在校成績，將面臨足以入獄的刑事及民事責任，要求學校永久封存川普的學習紀錄。

與維基電郵案難脫干係

關於維基解密(Wikileaks)公布對民主黨2016年總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的電郵資料，柯恩作證時說，2016年7月間，他在川普辦公室裡目睹川普接聽一通川普顧問史東(Roger Stone)打來的電話，史東在電話中告知，剛剛與維基解密創辦人阿桑吉(Julian Assange)通完電話，阿桑吉告知再過幾天就會公布柯林頓的電郵資料。

柯恩說，對於史東的通風報信，並說此舉可望對柯林頓選情造成殺傷力，川普回答道：「那樣滿好的。」

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