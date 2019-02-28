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前親信柯恩大掀醜事 川普陷政治危機

2019-02-28 20:30世界日報 編譯張玉琴／綜合27日電

曾經的川普「忠誠總司令」柯恩倒戈，帶給川普法律和政治危險。 路透社
曾經的川普「忠誠總司令」柯恩倒戈，帶給川普法律和政治危險。 路透社
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川普私人律師柯恩27日在國會眾院作證七個多小時，形容川普是個撒謊的人和騙子，條條縷列他的罪狀；對一個常伴川普左右，十餘年來任他驅使，幫忙收拾各種爛攤子的親信，無疑是令人驚愕的大逆轉，也可能讓川普陷入一個法律和政治險境。

柯恩為向川普表忠誠，曾信誓旦旦表示，不惜為他擋子彈；但27日，他也義無反顧，直戳川普痛處。

周遭撒謊成風 「恐成重大危險」

柯恩在說明他為何待在川普身邊那麼多年時，描繪圍繞川普周圍的人撒謊成風的文化。他指出，在川普由私人企業家到電視台名人，再成為共和黨總統提名人的歷程中，這些人的密謀，由微不足道，演變成「影響重大和危險」。

他並指出：「他(川普)不對你下令，但會語帶暗示，我了解他的暗示，因為我待在他身旁已經十年。」

在情緒偶爾失控的作證中，柯恩藉由他可看到川普不為人知一面的身分，對川普的人格展開不留餘地的攻擊。

「自他（川普）上任以來，他呈現出自己最惡劣的一面。」柯恩形容川普這位讓他曾效愚忠的前老闆說，「他可以為人良善，但他不願良善；他可以寬宏包容，但他不願寬宏包容；他可以忠誠，但他從骨子裡就不忠誠。」

柯恩聲稱自己是可以信得過的證人，但他已經認罪的罪行和過去的謊言，使情況變得複雜；柯恩已對九項重罪認罪，其中包括逃稅、違反競選財務法規。他被判刑三年，5月開始服刑，使他從川普親信，一夕之間墜入牢獄。

警告盲目追隨 「下場跟我一樣」

國會監督小組共和黨議員一整天再三利用柯恩過去的謊言貶抑他，挑釁其陳述的真實性，柯恩大多默然承受，未予還擊，只是告誡川普的同路人，自己的遭遇將是他們的前車之鑑。

當他被詢及，白宮幕僚是否可能因為效忠川普，落得捲入法律困境的下場，柯恩回答：「悲哀的是，他們如果像我一樣盲目追隨，答案是肯定的。」

共和黨議員在這項聽證中，幾乎把所有時間用來攻擊柯恩，而沒有用來為川普辯護；不過，柯恩再三坦承自己罪過，並為自己在他所說的不法行為中曾扮演的角色道歉。

川普共和黨白宮
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