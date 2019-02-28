韓國瑜四月訪洛杉磯 600人餐會秒殺

2019-02-28 18:05 世界日報 本報記者╱洛杉磯報導



南加州華人社區近日盛傳，人氣強滾滾的高雄市市長韓國瑜，可望在4月中旬拜訪南加州，並稱主辦方已經在籌辦歡迎餐會。這項消息已引起洛城不同的華人社團，熱情地向主辦單位認桌。據悉，600人的餐會很快地就被各社團以認桌方式認走，截至目前已經爆滿了！

知情人士指出，韓國瑜會來南加州，關係是來自一個在全球大城市都有分會的華人組織。然而最後的行程其實尚未敲定，還在等待台灣方面做最後的確認。而韓國瑜來洛城將是為了替高雄拚經貿，並不是像有些人宣稱的是為了造勢（指台灣總統大選）。

目前傳出的消息直指，韓國瑜將訂4月13日來洛杉磯。邀請他前來的華人組織的有些理事，已迫不及待地在不同的華人社團，問詢是否要包桌的事宜，結果反映出奇地熱烈，有說預計600人的餐會已經完全被認領；也有華人說，600人怎麼可能夠坐，一定會讓很多想要參加的僑胞向隅。

然而主辦單位有關人士說，其實目前票也還沒有印，歡迎的主題也沒有確定。

另一位知情人士指出，台灣方面截至目前，都還沒有最後敲定行程，這裡就走漏風聲，希望不致影響韓國瑜的來訪。目前大家聽到餐會都很快地認桌，但他認為這種方式並不符合韓市長「賣菜郎」的風格。

他反倒認為應該用夜市╱園遊會的方式舉辦歡迎會，發給每位參加者一瓶礦泉水加上魯肉飯和包子，並廣邀洛城僑民及商家前來參加，才是真正的為高雄搶訂單，同時也可為海外僑胞拚經濟顧生活。不過坦言他並非主辦方，只是個人的想法。