親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
印巴衝突升溫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

誰偷了川普的信？ 擋下北韓飛彈

柯恩作證：川普無心領導 競選為打響個人品牌斂財

2019-02-28 16:48世界日報 記者羅曉媛／華盛頓報導

川普總統前私人侓師柯恩在國會眾院作證，難擋議員追問，招架乏力。（美聯社）
川普總統前私人侓師柯恩在國會眾院作證，難擋議員追問，招架乏力。（美聯社）
分享

川普總統前私人律師柯恩(Michael Cohen)，27日赴國會眾院監督及改革委員會(House Oversight and Reform Committee)作證時，指川普本就無意領導美國，只為打響個人品牌、積累財富才選總統；他也指去年在國會作證時說謊也是川普授意，其證詞還被川普律師修改。

「我不會再保護川普先生了，我後悔(最初)那天說了『好』，後悔這一路給他的所有幫助和支持。」柯恩在長達20頁的開場白中，形容川普是「種族主義者、騙子(conman)、不誠實之人(cheat)」，指他還是總統候選人時，就知道顧問史東(Roger Stone)與「維基解密」(WikiLeaks) 創辦人阿桑吉(Julian Assange)討論維基解密公布民主黨全國委員會內部電郵一事。

「川普是個為了讓自己品牌更偉大，而非美國更偉大才競選的人。」柯恩說，川普根本無意領導美國，只想藉選總統，為自己的品牌打響名號和斂財。

「他根本沒想過自己能贏初選，更沒想過能贏大選。」柯恩說，川普之前常說自己的競選將是政治史上最偉大的商業廣告；競選對他而言只是營銷機會。

柯恩說，川普為了掩蓋與艷星丹尼爾斯(Stormy Daniels)的外遇醜聞，曾指使他代為支付13萬元的封口費；他向委員會提供了一張3萬5000元、日期2017年8月1日、由川普簽字的個人支票，用來報銷他先墊付的封口費，並稱這只是11張報銷支票中的一張。

他還在現場展示一張2017年3月17日，由川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)及川普集團(Trump Organization)財務長魏塞柏格(Allen Weisselberg)簽字的3萬5000元支票，顯示川普長子可能也涉入封口費及報銷一事。

另就莫斯科房地產項目對國會撒謊一事，柯恩說，川普並未直接告訴他撒謊，但以其慣用方式授意他對國會撒謊；他遞交證詞前，川普的個人律師塞庫洛(Jay Sekulow)曾修改在莫斯科修建「川普大廈」的時間訊息；事實上，川普在競選總統的整個2016年，都在指導手下接洽在俄羅斯的高級房地產項目。

聽證會從上午10時到下午5時多，中場僅短暫休息，期間共和黨議員不斷抨擊柯恩是已被定罪的重罪犯、毫無可信度，還一度出現雙方搶話的混亂場景；民主黨議員則細究柯恩有關川普的證詞。

「對川普的盲目追隨令我一無所有。」柯恩在最終陳述時，感謝給他機會說真相，並喊話川普，要他為自己所做的髒事負責，指他不該分離家庭、濫用權力，不該只為了自己的基本盤而在耶誕前夕關閉政府。

委員會民主黨籍主席康明斯(Elijah E. Cummings，馬州)最後說，雖然不確定其他人相不相信柯恩，但要感謝他面臨萬難仍來此作證，保護美國民主不受損害，希望此次聽證能造就更好的柯恩、更好的川普、更好的美國和世界。

正在越南會晤北韓領導人金正恩的川普，聽證會開始前就發出推文反駁：「柯恩是眾多代表我的律師中的一位(很不幸的)，他也有其他客戶，他剛因為撒謊和造假被紐約州高等法院取消律師資格，他做的壞事與川普無關，他就是為了減刑在撒謊」。

川普民主黨房地產
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

影／川普前律師柯恩國會作證 批舊主、抖內幕

2019-02-28 13:43

《金山人語》鄧小姐的急診帳單

2019-02-28 16:45

川普前律師國會聽證大爆料 精華重點完整看

2019-02-28 13:45

挨批推文恐嚇川普前私人律師 美眾議員道歉

2019-02-28 12:43

前律師語出驚人 川普連任失利交接恐不平順

2019-02-28 11:06

美議員：邀蔡或習到國會演說都是「壞主意」

2019-02-28 08:58

國會作證 柯恩：川普是騙子、種族主義者

2019-02-28 00:47

13名同黨倒戈 川普緊急命令遭眾院推翻

2019-02-28 00:43

紐約擬開徵塞車費

2019-02-27 23:15

白宮稱「敏感」限制川金晚宴採訪 媒體團抗議

2019-02-27 23:00

風災教堂全毀 教會決定擇地受洗

2019-02-27 19:53

談委國政爭風暴 美副總統彭斯：沒有旁觀者

2019-02-27 19:52

救護車警笛太吵 紐約擬換歐洲鈴聲

2019-02-27 19:41

通俄案調查將落幕 7種結案方式、全美緊盯穆勒

2019-02-27 17:56

通俄案近尾聲出現3種調查結果 能否彈劾川普？

2019-02-27 17:50

前律師柯恩：川普是騙子「他間接要我說謊」

2019-02-27 17:18

長住飯店比養老院便宜 美男退休計畫被推爆

2019-02-27 17:02

美議員籲禁華為光伏產品 陸專家諷患了華為恐懼症

2019-02-27 15:40
看更多

熱門文章

不斷更新／破局！川普記者會：金正恩是好人 但我們決定這次不簽協定

2019-02-28 16:00

川金會提前結束取消簽約儀式 川普3時記者會

2019-02-28 14:10

印巴緊張升高！巴基斯坦關閉領空 南亞空中交通大亂

2019-02-27 22:44

金正恩：我若不願意完全去核 就不會來河內

2019-02-28 12:54

南亞核武大國首見相互空襲 印巴擊落戰機、關閉領空

2019-02-28 00:07

22歲姐不滿爸媽偏愛 竟以「手機線」勒斃活埋弟弟

2019-02-28 10:50

羅傑斯：陸企破產 恐成全球債務危機導火線

2019-02-27 17:12

解讀川金肢體語言：兩人都努力表現關係有改善

2019-02-27 21:39

說明擊落戰機經過 巴基斯坦：無意與印度開戰

2019-02-27 21:00

13名同黨倒戈 川普緊急命令遭眾院推翻

2019-02-28 00:43

埃及火車在開羅車站出軌爆炸 至少20死40傷

2019-02-27 17:53

影／情侶大遲到揮手要上船 郵輪船長霸氣開走

2019-02-28 11:09

川金過招！金正恩勉強「歡迎」美國在平壤設聯絡處

2019-02-28 13:28

川金一對一談話說了什麼？全世界只有這四隻耳朵聽見

2019-02-28 09:17

2018生育率慘低 南韓女：讓孩子來這世界是罪惡

2019-02-27 21:02

印巴衝突是否升高到動用核武 關鍵是印度大選

2019-02-27 22:22

白宮宣布 川普和金正恩沒有達成協議

2019-02-28 14:47

平壤、華府走得近 北京心情很複雜…

2019-02-27 23:52

與巴國戰機交火 印度證實失去戰機飛行員失蹤

2019-02-27 21:32

被貓咪咬一口 收到150萬天價醫療帳單想哭

2019-02-28 12:39

天氣太熱談不下去！川普、金正恩草草結束一對一會談

2019-02-28 11:21

印巴衝突 巴國外長急電北京盼支援

2019-02-28 12:00

川金二會什麼可期待？什麼就甭指望了？

2019-02-27 18:16

巴基斯坦擊落印度戰機並俘虜飛行員 印證實米格機失蹤

2019-02-27 18:57

印巴緊張升高 嚇壞投資人

2019-02-28 02:25

高盛：全球經濟可能觸底了

2019-02-28 02:21

不搭飛機選火車 金正恩背後的考量是面子問題？

2019-02-27 17:47

川金晚宴飯店大有來頭 無數名人下榻、還有神秘防空洞

2019-02-27 17:11

賴海哲：我沒愚蠢到相信單一協商能改變美中貿易關係

2019-02-28 07:47

吃很好！川普和越總理工作午餐 享用五道越式料理

2019-02-27 20:35

誰偷了川普的信？ 擋下北韓飛彈

2019-02-28 15:41

川金河內峰會晚宴坐圓桌 大啖泡菜鮮蝦和牛排

2019-02-28 09:43

直播／美談判代表不再要求北韓 交出完整的核武和飛彈清單

2019-02-28 11:32

戰機先後空襲 印巴喊話無意讓局勢升溫

2019-02-27 22:21

印巴情勢緊張 印度大選恐成最大變數

2019-02-28 00:36

川金二會重頭戲！28日行程表出爐

2019-02-28 08:04

川普記者會：金正恩是好人 但我們決定這次不簽協定

2019-02-28 15:28

白宮稱「敏感」限制川金晚宴採訪 媒體團抗議

2019-02-27 23:00

前律師柯恩：川普是騙子「他間接要我說謊」

2019-02-27 17:18

金正恩出訪讓北韓民眾失眠 婦女說「我想他」

2019-02-27 17:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top