柯恩作證：川普無心領導 競選為打響個人品牌斂財

2019-02-28 16:48 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



川普總統前私人侓師柯恩在國會眾院作證，難擋議員追問，招架乏力。（美聯社） 分享 facebook

川普總統前私人律師柯恩(Michael Cohen)，27日赴國會眾院監督及改革委員會(House Oversight and Reform Committee)作證時，指川普本就無意領導美國，只為打響個人品牌、積累財富才選總統；他也指去年在國會作證時說謊也是川普授意，其證詞還被川普律師修改。

「我不會再保護川普先生了，我後悔(最初)那天說了『好』，後悔這一路給他的所有幫助和支持。」柯恩在長達20頁的開場白中，形容川普是「種族主義者、騙子(conman)、不誠實之人(cheat)」，指他還是總統候選人時，就知道顧問史東(Roger Stone)與「維基解密」(WikiLeaks) 創辦人阿桑吉(Julian Assange)討論維基解密公布民主黨全國委員會內部電郵一事。

「川普是個為了讓自己品牌更偉大，而非美國更偉大才競選的人。」柯恩說，川普根本無意領導美國，只想藉選總統，為自己的品牌打響名號和斂財。

「他根本沒想過自己能贏初選，更沒想過能贏大選。」柯恩說，川普之前常說自己的競選將是政治史上最偉大的商業廣告；競選對他而言只是營銷機會。

柯恩說，川普為了掩蓋與艷星丹尼爾斯(Stormy Daniels)的外遇醜聞，曾指使他代為支付13萬元的封口費；他向委員會提供了一張3萬5000元、日期2017年8月1日、由川普簽字的個人支票，用來報銷他先墊付的封口費，並稱這只是11張報銷支票中的一張。

他還在現場展示一張2017年3月17日，由川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)及川普集團(Trump Organization)財務長魏塞柏格(Allen Weisselberg)簽字的3萬5000元支票，顯示川普長子可能也涉入封口費及報銷一事。

另就莫斯科房地產項目對國會撒謊一事，柯恩說，川普並未直接告訴他撒謊，但以其慣用方式授意他對國會撒謊；他遞交證詞前，川普的個人律師塞庫洛(Jay Sekulow)曾修改在莫斯科修建「川普大廈」的時間訊息；事實上，川普在競選總統的整個2016年，都在指導手下接洽在俄羅斯的高級房地產項目。

聽證會從上午10時到下午5時多，中場僅短暫休息，期間共和黨議員不斷抨擊柯恩是已被定罪的重罪犯、毫無可信度，還一度出現雙方搶話的混亂場景；民主黨議員則細究柯恩有關川普的證詞。

「對川普的盲目追隨令我一無所有。」柯恩在最終陳述時，感謝給他機會說真相，並喊話川普，要他為自己所做的髒事負責，指他不該分離家庭、濫用權力，不該只為了自己的基本盤而在耶誕前夕關閉政府。

委員會民主黨籍主席康明斯(Elijah E. Cummings，馬州)最後說，雖然不確定其他人相不相信柯恩，但要感謝他面臨萬難仍來此作證，保護美國民主不受損害，希望此次聽證能造就更好的柯恩、更好的川普、更好的美國和世界。

正在越南會晤北韓領導人金正恩的川普，聽證會開始前就發出推文反駁：「柯恩是眾多代表我的律師中的一位(很不幸的)，他也有其他客戶，他剛因為撒謊和造假被紐約州高等法院取消律師資格，他做的壞事與川普無關，他就是為了減刑在撒謊」。