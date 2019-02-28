《金山人語》鄧小姐的急診帳單

2019-02-28 16:45 世界日報 黃美惠



這兩天社交媒體流傳，一位美籍在台人士「博凱文」胃痛不敢看醫生，以為台灣看病像美國那麼貴，半夜一直忍。台灣室友看不下去，叫車送他到台大醫院掛急診。20分鐘內打針、吃藥、驗血、超音波都做了，確定是腸胃炎，折騰數小時沒事。

博凱文拿到帳單只2400元台幣（80美元）覺得不可思議，因為如果在美國，帳單可能高到令人胃痛。

「如果在美國」？

舊金山選出的州參議員威善高和眾議員邱信福兩天前開記者會，宣布針對舊金山總醫院的急診室收費推動AB1611法案，禁止這家醫院向急診病人索取天價費用。

華裔女子鄧莊儀（Nina Dang）到場現身說法。去年4月她騎單車出車禍，手臂骨折，路人叫救護車把她送到舊金山唯一的創傷醫治中心，就是舊金山總醫院，急診醫師為她照X光及CT掃描，開止痛藥，並轉介給骨科。

聽來就像博凱文在台大的遭遇，但鄧莊儀收到的卻是總額達2萬4074元的帳單。她買的保險只同意支付3830元。舊金山總醫院是公立，不和私人保險計畫簽約，所以鄧小姐進急診是到「網路外（out-of-network ）」醫院看病，以至到今天她還在為這帳單奮戰。

試想，騎車出門卻換來一張兩萬多元的帳單，誰承受得起?車禍受傷的人還能慢慢去查哪家急診是「網路內」嗎？AB1611想要免除大眾這種折磨。

再舉一例：老年人常常沒有牙保，有朋友需為一顆牙作根管治療再加牙套，牙醫報來天價。這位老兄考慮回台看牙，因他持續繳台灣健保，算上機票仍屬合算。他又有心律不整毛病，四年前台灣一家綜合醫院告訴他，電燒治療在台灣收費10萬台幣（3千餘美元）。但在美國醫院，要收約28萬美元，

博凱文的故事十天至少18萬人看。他並沒有用台灣健保，一切自費，所以不像某些網路酸民所言是揩健保的油。只因這是台灣的制度、台灣的收費。常有討論說低廉收費會讓台灣健保破產，僑胞亦揹負了回國消費台灣醫療體系的罵名，但這是體制，如要改革須由體制著手。

本報報導，在舊金山買一棟普通房子的錢，可買一座愛爾蘭的小島。這是則趣聞，文中已說小島缺乏建設，連到小島的交通都要自理。但也有理智的讀者反應這是橘子和香蕉，不能比；舊金山有Muni和免費市大，愛爾蘭小島有嗎？

確實不錯，很多事無法簡單類比。所以囉，博凱文付台大醫院80美元，鄧莊儀仍在為兩萬多急診室帳單傷腦筋。