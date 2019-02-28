影／川普前律師柯恩國會作證 批舊主、抖內幕

2019-02-28 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國總統川普前私人律師柯恩27日前往國會作證，指稱川普操控財務紀錄、為婚外情付遮口費，預先知道維基解密將釋出民主黨全委會電郵，並指控川普是「種族主義分子」、「騙子」與「詐欺犯」，正在越南出席第二次美朝元首峰會的川普則回批柯恩「說謊換取減刑」。

本周將出席三場相關聽證會的柯恩被控銀行詐欺、逃稅、違反競選財務法、向國會作偽證等罪名，已經認罪，獲判三年徒刑，將於5月入監。

在俄羅斯莫斯科興建川普大廈

儘管川普公開聲稱他在俄羅斯沒有生意，但柯恩指川普「知道且指示」在莫斯科興建川普大廈。

「那時我在俄羅斯代表他（川普）積極磋商，」柯恩在作證時指出：「他直勾勾地看著我，跟我說，在俄羅斯沒有生意，接著就要我出去，重複一次同樣的事情，對美國人民說謊。用他的方式來說，他告訴我去說謊」。

柯恩2017年曾告訴國會，莫斯科川普大廈的磋商在2016年1月就已告終，但是他後來坦承，儘管整個計畫最後無疾而終，磋商其實一直持續到總統大選已經開跑的2016年6月。被判向國會作偽證有罪的柯恩為此道歉，並稱最開始的證詞「被川普的律師審核與修改」。

民主黨全委會電郵外洩

柯恩指稱他在2016年7月到川普的辦公室時，政治顧問史東（Roger Stone）打電話過來，讓川普知道他剛剛掛斷維基解密創辦人亞桑傑的電話，被告知有大批電郵會在幾天內外洩，讓柯林頓競選陣營在政治上顏面盡失。據柯恩表示，川普的反應近似於「那不是棒透了嗎」。

川普之前否認他預先知道維基解密會在競選期間披露民主黨全委會的電郵；這些電郵披露全委會在柯林頓與桑德斯的初選競逐偏向前者，導致黨內出現致命鴻溝。

「通俄門」

根據柯恩的證詞，川普似乎預先知道競選陣營幕僚會在紐約曼哈頓的川普大廈會見自稱掌握柯林頓黑幕的俄羅斯律師。

柯恩指稱川普的兒子小川普有次走到辦公桌後方，低聲告訴川普「會議都安排好了」，川普則回答「好，(開完)跟我講」。柯恩在宣誓作證指出，他沒有川普或競選陣營跟俄羅斯共謀的直接證據，他說「我要表明，但我有所懷疑」。

種族主義分子

柯恩直指川普是種族主義分子，曾詢問他「能不能說出一個黑人統治的國家不是糞坑」，「這就是歐巴馬當上總統的美國」。有次開車行經芝加哥的困頓社區，川普稱「只有黑人才住這種地方」。

「他告訴我，黑人永遠不會投票給他，因為他們太笨了。」柯恩表示：「但我還是持續為他工作。」

遮口費

柯恩向委員會出示他給暴風女丹尼爾絲13萬美元遮口費的匯票影本，還有一張川普簽字的35000美元支票，證明川普確實讓他報銷費用。