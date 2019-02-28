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川金一對一談話說了什麼？全世界只有這四隻耳朵聽見

2019-02-28 09:17聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

美國總統川普27日與北韓領袖金正恩一對一會談，僅雙方各一名口譯陪同。路透
美國總統川普27日與北韓領袖金正恩一對一會談，僅雙方各一名口譯陪同。路透
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美國總統川普與北韓領導人金正恩27日晚間舉行「川金二會」首場會談，兩人一對一談話近半小時，會中到底談了什麼？兩名口譯員成了這場世紀會唔的唯二見證人。

兩位領袖的口譯員是唯二知曉他們談話內容的人，外界關切為何川普願意冒險，單獨與金正恩會面。金正恩長期利用核攻擊威脅美國，而且人權紀錄差。若缺少詳細的歷史紀錄和確鑿目擊者，兩名領袖很可能會扭曲對方原意，並造成各說各話的局面。

川普和金正恩28日安排更多一對一會談，深入進行核談判。

這次川金會在一對一會談負責為川普翻譯的是美國國務院口譯部門主管李允香（Yun-hyang Lee，音譯），她去年同樣也在新加坡川金一會上，擔任貼身口譯。白宮指出，金正恩的口譯員為辛惠勇（Sin Hye Yong，音譯）。

川普曾與其他外國領袖私下一對一、除翻譯外什麼人都不帶的會面。一些注意美朝外交努力的專家擔憂，一對一會談讓金正恩有機會從川普贏得工作層級官員反對的讓步。

峰會召開之前，民主黨籍參議員馬基（Ed Markey）表示，他認為是金正恩要求舉行非公開會議，金正恩希望能從川普總統那裡獲得讓步。

也有人認為，美國總統川普與世界各國領袖進行一對一談話並沒有錯。

國防優先智庫退役陸軍中校戴維斯表示，「我未發現它們（一對一會談）有惡意」，該智庫倡議反對過度使用軍事行動解決外交政策挑戰。他說，「我認為川普這樣做只會更自在」。

川普金正恩
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