美中貿易有進展 貿易代表署正式暫停調高關稅

2019-02-28 06:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國與中國的貿易磋商持續進行，據路透報導，美國貿易代表署（USTR）本周將發出通知，正式暫停原定上調中國商品關稅的計劃，「直至進一步通知」。

由於美中談判有進展，美國總統川普已決定把原定3月1日美中貿易休兵的最後期限往後延，貿易代表署也採取相關行動。