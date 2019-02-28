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美中貿易有進展 貿易代表署正式暫停調高關稅

2019-02-28 06:59經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國與中國的貿易磋商持續進行，據路透報導，美國貿易代表署（USTR）本周將發出通知，正式暫停原定上調中國商品關稅的計劃，「直至進一步通知」。

由於美中談判有進展，美國總統川普已決定把原定3月1日美中貿易休兵的最後期限往後延，貿易代表署也採取相關行動。

美國貿易代表賴海哲周三赴國會作證時表示，貿易代表署是依照法律程序，暫停調高關稅。USTR聲明表示：「為了與總統的方向一致，美國貿易代表署辦公室本周將在聯邦公報發布通知，展緩原定的調高關稅計畫，直到進一步通知。」

美國貿易代表署將正式公布，暫緩調高中國商品關稅。 路透
美國貿易代表署將正式公布，暫緩調高中國商品關稅。 路透
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