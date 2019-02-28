國會作證 柯恩：川普是騙子、種族主義者

美國總統川普（右）的前律師柯恩（左）在國會作證，指控川普是騙子。 （法新社） 分享 facebook

美國總統川普的前私人律師柯恩廿七日出席眾院監督與改革委員會聽證會，根據紐約時報取得的書面證詞，柯恩指控川普是個「騙子」，還是個種族主義者，並稱川普二○一六年競選總統時暗示他要配合說謊。

柯恩說，選戰時間他仍幫川普和俄國方面討論莫斯科川普大樓興建案。柯恩在書面證詞中說：「大選期間，我為了他積極與俄羅斯協商此事，但他會直直看著我，並說他在俄羅斯沒有生意，接著就走出去對美國民眾說謊，說著同一件事（在俄羅斯沒有生意）。照他的行事方式，他是要我配合說謊。」

柯恩還說：「川普沒有直接要我對國會說謊，那不是他的行事方式。」

柯恩本周將在國會出席三場相關聽證會。他被控銀行詐欺、逃稅、違反競選財務法、向國會作偽證等罪名，已經認罪，獲判三年徒刑。

接近柯恩的消息人士透露，柯恩準備談論川普的「謊言、種族主義和欺騙」，以及川普出任總統後的「犯罪之舉」，並將提出文件證明。柯恩的律師也說，柯恩將詳細描述他親自參與的各種事件，以及他目睹的川普作為。

調查二○一六年大選期間川普陣營和俄國往來內情的獨立檢察官穆勒，可能即將結束近兩年的調查並提報告，白宮已如坐針氈。

川普對柯恩的說法顯然非常在意。川普廿七日晚間在越南河內和北韓領導人金正恩會面前，還推文大罵柯恩說謊、詐欺，只為了換取減刑。

白宮發言人桑德斯廿六日也說：「名譽掃地的罪犯柯恩，已因向國會撒謊即將坐牢，不幸的是他本周又要到國會，並可望繼續胡言亂語，有人居然相信這種被定罪的騙子的話，實在可笑。」

眾院監督委員會打算廣泛探究川普的商業和財務活動、選戰的舉債和付款、他是否遵守競選財務法和稅法、他的商業措施、川普基金會，以及華府的川普國際旅館。

亟於為川普護盤的共和黨議員，準備猛攻柯恩的信用，並批評民主黨人為了企圖彈劾川普，為一個自承騙子的人幫腔。