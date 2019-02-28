13名同黨倒戈 川普緊急命令遭眾院推翻

2019-02-28 00:43 聯合報 編譯 聯合報 編譯 孫梁 ／綜合報導



民主黨籍美國眾院議長波洛西（右）廿五日宣示要推翻川普總統的緊急狀態命令。 （歐新社） 分享 facebook

美國聯邦眾議院廿六日以二四五比一八二票，通過決議推翻美國總統川普為了邊境築牆宣布國家進入緊急狀態的命令，十三名共和黨眾議員倒戈，與民主黨一起和川普唱反調。川普已表明若他的命令被推翻，他將動用否決權。眾院表決結果，並沒有達到可避免川普否決的三分之二多數。

共和黨人過去多次指責歐巴馬政府發布太多行政命令，如今多數共和黨人卻贊成川普繞過國會，以緊急命令為美墨邊牆計畫挪用數十億美元經費。

民主黨人指出，川普以邊界地區爆發危機為由宣布緊急狀態，根本是獨裁之舉，沒有任何根據，是試圖用納稅人的錢來兌現他不受歡迎的競選承諾。

眾院議長波洛西在表決前說：「我們不會把空頭支票開給任何一位總統，無論是民主黨還是共和黨人。」波洛西手舉憲法質問共和黨眾議員：「你們就職時是向川普宣誓，還是向美國憲法宣誓？」

但共和黨人批評民主黨無視邊界地區出現危機，認為川普宣布國家緊急狀態符合總統權限。川普是根據「一九七六年國家緊急法案」宣布這項命令，這是美國總統的國家緊急狀態命令首度被國會推翻。

川普二月十五日宣布國家緊急狀態，同時簽署了避免政府再度關門的支出法案，以保證政府運轉到今年九月卅日，但這項預算案只為邊牆提供十三點七億美元經費。川普政府試圖通過國家緊急狀態，從多個渠道籌措六十七億美元建牆費，其中包括卅六億美元軍費。

根據國家緊急狀態法的規定，眾院通過推翻總統命令後，參院需在十八天內採取行動，若有四名共和黨參議員倒戈，推翻川普命令的法案就可在參院過關。目前共和黨已有麗莎．穆考斯基等三名參議員支持推翻川普命令。