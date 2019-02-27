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白宮稱「敏感」限制川金晚宴採訪 媒體團抗議

2019-02-27 23:00聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

川金二會晚宴27日晚間9時許結束，美國總統川普及北韓領導人金正恩各自返回下榻飯店。白宮以「性質敏感」為由限制晚宴採訪，只讓一名平面媒體記者進入大都會酒店會場，引發媒體團不滿抗議。

白宮發言人桑德斯在聲明中表示：「基於會議的敏感性質，我們限縮晚宴採訪至小群體，但保證會提供素材給所有平面、電子及廣播媒體。」原本白宮禁止所有媒體採訪晚宴。

美國白宮限制採訪川金晚宴，引發媒體團抗議。（法新社）
美國白宮限制採訪川金晚宴，引發媒體團抗議。（法新社）
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